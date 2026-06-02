Junior Python-utvecklare till telecom-bolag!
Bli en del av ett innovativt team hos vår klient och arbeta med framtidens nätverksautomatisering. Här får du använda din passion för Python och algoritmer för att lösa komplexa utmaningar i en miljö som värdesätter teknisk utveckling.Publiceringsdatum2026-06-02Om tjänsten
I denna roll arbetar du med att automatisera nätverksprocesser i en tekniskt utmanande miljö. Du ingår i ett team som fokuserar på att bygga effektiva lösningar genom smart kodning och avancerad problemlösning för att optimera storskalig infrastruktur.
Du erbjuds
Vi erbjuder ett långsiktigt uppdrag med stora möjligheter till teknisk utveckling och eget ansvar i en snabbrörlig miljö där din expertis gör skillnad.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att omsätta komplexa nätverksbehov till automatiserad kod, med fokus på stabilitet, prestanda och skalbarhet i en miljö med höga säkerhetskrav.
Utveckla och underhålla mjukvarulösningar i Python för nätverksautomatisering
Implementera och hantera nätverksprotokoll såsom SNMP
Designa och konsumera REST-API:er för systemintegrationer
Hantera och distribuera applikationer i container-miljöer med Docker eller Podman
Tillämpa algoritmiskt tänkande för att lösa komplexa tekniska problem
Arbeta med datalagring i MongoDB och PostgreSQL
Hantera versionshantering och samarbete via Git och GitHub
Vi söker dig som
Har en avslutad ingenjörsutbildning, helst inom mjukvaru- eller automationsteknik
Goda kunskaper inom Python
Kännedom kring nätverksprotokoll som SNMP
Stark förmåga inom algoritmiskt tänkande och problemlösning
Intresse för matematik och maskininlärning
God vana av att arbeta med Git och GitHub
Goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av databaser som MongoDB eller PostgreSQL
Erfarenhet av design av REST-API:er
Erfarenhet av containerteknologier som Docker eller Podman
Denna tjänst är säkerhetsklassad och för att kunna påbörja uppdraget behöver du kunna genomgå och bli godkänd i samtliga steg av säkerhetsprövningsprocessen, inklusive bakgrundskontroll och uppgiftsinhämtning.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Stresstolerant
Ordningsam
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "J5732A".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
