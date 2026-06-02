Kyltekniker till Inflo i Uddevalla!
Är du en självgående och ansvarstagande kyltekniker som trivs med att arbeta självständigt och samtidigt vara en del av ett sammansvetsat team? På Inflo Ventilationsservice blir du en viktig del av vårt familjära gäng, där ditt närmsta team består av fyra tekniker, två montörer och en serviceledare. Vi värdesätter din sociala kompetens och förmåga att lösa uppgifter på egen hand, samtidigt som du bidrar till en positiv arbetsmiljö. Vill du utvecklas i en varierande och spännande roll? Då kan du vara den vi söker!
Inflo Ventilationsservice arbetar med att skapa ett optimalt inneklimat genom energieffektiva lösningar inom ventilation, service och styrinstallationer. Våra kunder är fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, industrier och fabriker, och vi sätter alltid deras behov i fokus. Genom noggrann service och smarta tekniska lösningar säkerställer vi låga driftkostnader och minskad miljöpåverkan.
Vi är en del av koncernen PropTech Energy och befinner oss i en expansiv fas, tack vare många nöjda kunder. Med vår expertis och drivkraft ser vi till att tekniska system samarbetar – för en bättre och mer hållbar framtid.Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Som kyltekniker arbetar du med servicearbete inom områden som kyla, ventilation, styr/regler, och värme/energi samt genomför läcksökningar. Du ser till att ditt arbete ute hos våra kunder leder till väl underhållna anläggningar med sänkta energi- och driftkostnader. Du etablerar och underhåller relationer med såväl nya som befintliga kunder. Du ansvarar för att självständigt driva projekt.
I rollen ingår att:
Utföra service, reparationer och underhåll
Genomföra felsökningar och åtgärda problem
Justera och optimera system för bästa drift
Ha kundkontakt och bidra till merförsäljning
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
God teknisk kunskap och erfarenhet av kyla, el, vvs och/eller ventilation
Kylcertifikat
God systemvana
Goda kunskaper i Office
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Vi söker dig som är serviceinriktad, självgående och har lätt för att samarbeta. Du är noggrann, organiserad och trivs i ett högt arbetstempo. Med din lyhördhet och förmåga att skapa goda relationer bidrar du till en positiv arbetsmiljö där både du och dina kollegor trivs och utvecklas.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Plats: Uddevalla
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Vardagar, 07.00 – 16.00
Ansökan
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Kent Johanneson +46705265181, kent.johanneson@inflo.se
Urval sker löpande.
Alla former av telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t. ex från rekryterings-/bemanningsföretag/annonssäljare undanbeds.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
E-post: rekrytering.inflo@proptechenergy.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ömangruppen Svenska AB
(org.nr 556418-3522), https://inflo.se/
Björbäcksvägen 8 (visa karta
)
451 55 UDDEVALLA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Inflo Ventilationsservice AB
9942797