Sommarjobb 2026
Hillarps Livs AB / Butikssäljarjobb / Halmstad
2026-01-13
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
Sommarjobb
Välkommen att söka sommarjobb i en Halmstads största livsmedelsbutiker. Vi behöver förstärkning till vårt härliga gäng när vår ordinarie personal går på välförtjänt sommarsemester.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hjälpa kunder med deras inköp och frågor
Plocka upp och fylla på varor i hyllorna
Kassaarbete och betalhantering
Hålla butiken ren och trivsam
Vi söker dig som:
Är minst 18 år
Har ett glatt humör och gillar att ge god service
Är flexibel och kan hantera stressiga situationer
Har möjlighet att arbeta varierande tider, inklusive kvällar och helger
Vad vi erbjuder:
Ett roligt och omväxlande sommarjobb
Möjlighet att få erfarenhet inom detaljhandel och service
En trevlig arbetsmiljö med härliga kollegor
Jobben kan tillsättas innan sista ansökningsdatum, så tveka inte att söka redan idag.
Välkommen till vårt team i sommar! Ersättning
Ersättning

Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hillarps Livs AB
(org.nr 556590-2813) Arbetsplats
Maxi ICA Stormarknad Högskolan Halmstad Jobbnummer
9681479