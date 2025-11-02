Sommarjobb - Vattenskoterinstruktör
Västkustens Vattenskoterutbildning AB / Lärarjobb / Stockholm Visa alla lärarjobb i Stockholm
2025-11-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västkustens Vattenskoterutbildning AB i Stockholm
Vill du ha ett fartfyllt sommarjobb där du får ta ansvar, möta människor och spendera dagarna på vattnet? VK Vattenskoterutbildning är den ledande utbildningsanordnaren i Västsverige för förarbevis på vattenskoter. Med bas i Vänersborg och verksamhet längs hela västkusten samt i Stockholm söker vi nu en driven, ansvarsfull och lösningsorienterad person som vill ta sig an rollen som vår instruktör i Stockholm.
Som instruktör hos VK Vattenskoterutbildning får du en varierad roll där du:
Leder digital teoriundervisning på distans.
Ansvarar för praktiska körmoment och säkerställer en trygg, lärorik och rolig upplevelse för deltagarna.
Representerar VK Vattenskoterutbildning som vårt ansikte utåt.
Du arbetar nära ett erfaret och passionerat team som stöttar dig i din roll.
Vi söker dig som
Är social, lösningsorienterad och tar ansvar.
Har god samarbetsförmåga och trivs med att möta människor.
Har sjövana eller erfarenhet av vattenskoter (meriterande).
Har B-körkort och goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder
Ett roligt och omväxlande sommarjobb i en naturnära miljö.
Praktisk erfarenhet inom ledarskap, utbildning och kundkontakt - meriter som är värdefulla i många framtida roller.
Ett engagerat och hjälpsamt team som brinner för att skapa positiva upplevelser för våra elever.
Praktisk information
Omfattning: Deltid från april, med högsäsong maj-augusti 2026.
Plats: Stockholm (vissa digitala moment på distans).
Anställningsform: Säsongsanställning / timanställning.
Låter detta som ett jobb för dig? Skicka din ansökan till oss redan idag! Har du frågor? Kontakta oss gärna på info@vkvattenskoterutbildning.se
eller 0521-65900. Vi ser fram emot att höra från dig!
Intervjuer kommer att hållas löpande så tveka inte att ansöka idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02
E-post: info@vkvattenskoterutbildning.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västkustens Vattenskoterutbildning AB
(org.nr 559331-3900) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9584484