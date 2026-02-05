Sommarjobb - restaurangbiträde
2026-02-05
Nu letar vi på Lekhyttans efter årets stjärnor, våra sommarjobbare.
Jobbet är fartfyllt och ofta stressigt. Det går från noll till hundra på några minuter och man vet aldrig vad som väntar.
Vem söker vi?
Vi söker dig som fyllt 18, som är stresstålig, social, punktlig och noggrann. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av kassa, kundkontakt eller servering. Vi vill också att du kan göra dig förstådd på svenska i tal och skrift.
Vi söker dig som har möjlighet att jobba en större del av sommaren (gärna hela juli och delar av augusti)
Du kommer få jobba i ett välfungerande team ute i vår restaurang. Jobbet innebär bland annat: Att göra smörgåsar, lägga upp mat, ta emot beställningar i kassan, hålla snyggt i restaurangen och mycket mycket mer.
Lekhyttan ligger mellan Örebro och Karlskoga. Bussförbindelsen från Örebro och Karlskoga är god och busshållplatsen ligger nära. Tänk bara på att tidtabellen övergår till sommartabell och en del tider då inte körs (de med * i nuvarande tabell) vi kan inte anpassa arbetstiderna efter bussen så lite väntan kan förekomma för busspendlaren.
Låter det som något för dig?
Vi erbjuder två tjänster på ca 80% med fast timlön enligt kollektivavtal, behagliga arbetstider då vi varken stänger sent eller öppnar i ottan och med de bästa kollegorna. Skicka in ditt CV så ses vi förhoppningsvis i sommar!
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
E-post: tiina@lekhyttekiosken.se
