Sommarjobb - Nouryon Örnsköldsvik
2026-01-08
Sommarjobb inom produktion, underhåll, logistik samt laboratoriet i Örnsköldsvik
Just nu söker vi efter sommarjobbare till Nouryon i Örnsköldsvik.
OBS: full version av annonsen finns på vår karriärsida.https://www.nouryon.com/careers/vacancies/?JobFamilyName=Summer+Jobs
Produktion
MA:
Dagtidstjänster med lastning och lossning av produktpallar samt cellulosa med 3-tons motviktstruck. Du ansvarar för enklare administration i SAP och MES samt planering av dag och vecka. Skiftgång på paketeringsavdelningen innebär produktblandning och transport av pallar till lager, arbete i ABB och SAP. Vid behov stöttar du kollegor för att säkerställa ett smidigt produktionsflöde.
CD:
Arbete inom cellulosamalning, tvätt/tork och biorening. Du upprätthåller produktionen enligt plan, övervakar processer, ronderar, kör truck och arbetar med förbättringar enligt gällande standarder och säkerhetskrav. Tjänsten kan vara dagtid eller skift.
Laboratorieoperatör:
Du analyserar batchprover och blandar produkt i MES. Erfarenhet av laboratoriearbete och god datorvana är meriterande. Arbetet sker dagtid eller skift i nära samarbete med skiftlagen, vilket kräver flexibilitet. Gymnasiekompetens krävs, gärna med teknisk inriktning såsom process, styr- och reglerteknik, kemi eller maskin. Truckkort och kemikunskaper är meriterande.
Underhåll
Mekaniker:
Du arbetar med underhåll, service, felsökning och åtgärder för att säkerställa en välfungerande produktionsanläggning. Arbetet sker dagtid. Industri- eller fordonsutbildning är önskvärd.
Automationstekniker:
Du säkerställer driften genom underhåll, felsökning och förebyggande arbete inom el, instrument och automation. Gymnasieutbildning inom el eller styrteknik, gärna med inriktning mot automation, är önskvärd. Praktisk erfarenhet är meriterande.
Förråd:
Du ansvarar för godsmottagning, utlämning och ordning i förrådet. Truckkort och erfarenhet av SAP är meriterande.
Logistik
Som materialplanerare arbetar du med lagerstyrning, planering, avrop och leveransbevakning med stöd av SAP och MES. Du gör prognoser, inventerar lager, hanterar avvikelser och detaljplanerar råvaruintag till produktionen. Påbörjad utbildning inom industriell ekonomi eller logistik är önskvärd.
Laboratoriet
Som laboratorietekniker utför du kvalitetskontroller av prover, samlar vattenprover, genomför miljöanalyser och kalibrerar utrustning. Du rapporterar i MES/Fabsys. Naturvetenskaplig eller teknisk utbildning krävs. Labberfarenhet och god datavana är meriterande.
Övriga kvalifikationer (gäller samtliga roller)
* Du är ansvarstagande, noggrann och trivs med att arbeta i team
* Du är lyhörd, har en positiv attityd och är praktiskt lagd
* Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
* Tillgänglighet för arbete mellan 1 juni och 31 augusti
* Du måste ha fyllt 18 år enligt arbetsmiljölagstiftningen
* Minst gymnasiekompetens krävs
* Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper
* För laboratorietjänster är det meriterande om du är högskolestuderande
* För vissa roller inom produktion är truckkort och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter meriterande
Bra att veta
Sommarjobben är tillfälliga semestervikariat under hela eller delar av perioden juni-augusti. Arbetet för samtliga roller sker på Nouryon i Örnsköldsvik. Viss obligatorisk introduktion och utbildning kan komma att genomföras före sommaren.
Urval och intervjuer sker löpande under februari och mars, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Besök vår hemsida och följ oss på LinkedIn.
Fackliga frågor:
Unionen: Jörgen Tellström - jorgen.tellstrom@nouryon.com
Akademikerföreningen: Emma Thelander - emma.thelander@nouryon.com
Ledarna: Anders Broman - anders.broman@nouryon.com
IF Metall: Maud Westin - maud.westin@nouryon.com
eller Caroline Lundgren - caroline.lundgren@nouryon.com Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
Kontakt
Julia Prevander +31 26 366 4433 Jobbnummer
