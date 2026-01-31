Sommarjobb - Lageroperatör
DS Smith Packaging Sweden AB / Lagerjobb / Mariestad Visa alla lagerjobb i Mariestad
2026-01-31
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos DS Smith Packaging Sweden AB i Mariestad
, Norrköping
, Gnosjö
, Göteborg
, Värnamo
eller i hela Sverige
Vill du tillbringa sommaren med att bygga på ditt CV, träffa nya kollegor, och utveckla dina kompetenser?
Tjänst: Sommarjobb - Lageroperatör
Placering: Mariestad
Tidsperiod: 8-10 veckor (sommar 2026, med möjlighet till förlängning), heltid
Om tjänsten
Just nu letar vi efter dig som vill arbeta som lageroperatör under sommaren 2026. Dina huvudsakliga uppgifter kommer vara att tillsammans med övriga teamet plocka, kontrollera och leverera produkter enligt givna arbetsunderlag. Du kommer att ansvara för att lasta och lossa produkter, mottagningskontroll och inkörning av ankommande gods, och att kontrollera och säkerställa att rätt kvalitet uppnås. Du kommer att jobba hos oss i ett- eller tvåskift, på vår produktionsanläggning i Mariestad.
Inga förkunskaper krävs (men har du erfarenhet och/eller truckkort, är det en stor bonus!) - så länge du är villig att lära, engagerad, motiverad och en lagspelare så kommer du att passa in i vårt gäng. Dessutom ser vi gärna att du är noggrann, lösningsorienterad och initiativtagande. För tjänsten behöver du ha svenskakunskaper på minst C1-nivå. Du måste också vara över 18 år och ha tillstånd att arbeta i Sverige.
Ingångslön är ca 22 500 SEK/månad + OB-tillägg som varierar beroende på skift. Har du tidigare erfarenhet gäller givetvis högre lönelägen. Alla anställda får friskvårdsbidrag under anställningsperioden.
DS Smith fokuserar på att förverkliga potentialen hos våra anställda varje dag, och du kommer att få stöd och utveckling i ditt dagliga arbete i en god och mångfaldig arbetsmiljö. Många av våra tidigare sommarjobbare har vidareutvecklats inom organisationen och är våra kollegor i olika befattningar idag. På DS Smith är vi stolta över möjligheten att göra en hållbar skillnad i ett marknadsledande företag.
Ansökan
I vår digitala rekryteringsprocess kommer du som ett första steg att få genomföra två arbetspsykologiska tester, som tar ca 30 minuter, samt svara på några korta screeningfrågor via en förinspelad videointervju. Håll utkik i mejlen efter att du skickat in din ansökan!
Om du går vidare till nästa steg, blir du inbjuden till en personlig intervju. Vi har intervjudag på plats i Mariestad den 19 februari, där du också kommer att få möjlighet att se vår produktionsanläggning. Vi utför drogtest på samtliga nyanställda medarbetare för en tryggare arbetsmiljö.
Vi hoppas att få din ansökan så snart som möjligt, och kan endast ta emot ansökningar via vår karriärsida.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser redan fram emot att höra från dig!
Frågor?
Kontakta oss på nordic.recruitment@dssmith.com
om du saknar någon information om processen eller har problem med din ansökan.
DS Smith är en del av International Paper och består av ca 70 000 medarbetare över hela världen. Vårt erbjudande består av att ta fram förpackningslösningar i wellpapp, både kundunika och av standardmått. Utöver detta tillhandahåller vi ett sortiment av kompletterande emballage, ex. utfyllnadsmaterial, stötskydd och förslutning, för att kunna ge kundanpassade och klimatsmarta lösningar efter behov.
DS Smith Sverige har ca 640 anställda och omsätter ca 2 miljarder SEK. Företaget har verksamhet i Värnamo, Mariestad, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på https://www.dssmith.com/sv/packaging Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ds Smith Packaging Sweden AB
(org.nr 556036-8507)
Förrådsgatan 15 (visa karta
)
542 23 MARIESTAD Arbetsplats
DS Smith Packaging Sweden, Division Well Mariestad Jobbnummer
9715715