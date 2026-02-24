Sommarjobb - Drifttekniker dricksvatten
Dricksvatten
Vill du, tillsammans med oss, säkerställa rent dricksvatten och smarta kretslopp för ett hållbart liv i ett växande Uppsala? Sök sommarjobb på Uppsala Vatten och Avfall!Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
Dricksvattenavdelningen på Uppsala vatten är ansvarig för den kommunala dricksvattenberedningen, från vattentäkt till ledningsnät. Till sommaren 2026 söker vi drifttekniker som kan hjälpa oss med drift och underhåll på våra anläggningar under semesterperioden.
Du kommer att jobba på avdelning dricksvatten och dina arbetsuppgifter kommer att vara:
• Sköta drift och underhåll av dricksvattenanläggningar enligt gällande rutiner och riktlinjer.
• Vid behov hjälpa till med vattenprovtagning
• Hjälpa till med diverse städ och rengöring
Vattenverken ska besökas och kontrolleras ett antal gånger i veckan, men planering och arbetsupplägget väljer du till stora delar själv. Du får en introduktion i början av perioden men arbetar sedan självständigt på området.
Arbetstiden är mellan 07.00- 16.00. Anställningsstart och längd på anställning enligt överenskommelse.Kvalifikationer
• Körkort (B)
• Tekniskt intresserad med god problemlösningsförmåga
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
Vi söker dig som trivs med och är bra på att arbeta självständigt och kan planera din tid. Du tycker om att ha ansvar och tar initiativ inom ramen för ditt uppdrag. Arbetet kräver att du är noggrann och strukturerad.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du delar våra gemensamma kärnvärden, vi är lyhörda, framsynta och nyfikna, samt tillämpas dem i din yrkesroll.
Kontakt och ansökan
Vi gör löpande urval och intervjuer, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2026-03-22. Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail.
För mer information om tjänsten kontakta Robert Eriksson, tfn 018-727 92 13, mail: robert.eriksson@uppsalavatten.se
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet eftersom vi försörjer Sveriges fjärde största stad med dricksvatten. För denna tjänst kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning.
Om Uppsala Vatten
Välkommen till Uppsala Vatten och Avfall AB. Vårt mål är att aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ständigt utveckla nya resurssmarta lösningar och uppmuntra till återvinning och återbruk. Vi ger Uppsala dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om regnvatten. Vi skapar kretsloppstjänster där vi gör biogas av matavfall, minskar vattenförbrukningen och återanvänder material på bästa sätt.
Vill du veta mer om Uppsala Vatten? Läs mer på Om oss | uppsalavatten.se (https://www.uppsalavatten.se/om-oss/) Så ansöker du
