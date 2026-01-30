Sommarjobb - Administratör
2026-01-30
Företagsbeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB distribuerar el till hushåll, företag och samhälle - dygnet runt året om. Vårt elnät är över 12 000 mil långt och vi distribuerar el till nästan 900 000 kunder. Vi bygger, driver, underhåller och investerar i vårt elnät för att du som kund ska få en tillförlitlig leverans.
Läs mer om oss på https://www.vattenfalleldistribution.se/om-oss/
Om rollen
Är du student och vill använda dina kunskaper och idéer för att vara med och påverka utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle? Då borde du söka ett sommarjobb hos oss!
Sommarjobben på Vattenfall är en möjlighet för dig som student att få erfarenhet och en inblick i hur det är att arbeta på ett stort svenskt energibolag. På Vattenfall jobbar vi för att alla ska kunna välja fossilfria sätt att transportera, producera och leva. Du kommer få träffa människor med olika erfarenheter som kan bidra till din utveckling och ditt nätverk. Du som har sommaruppehåll från pågående studier kan söka ett sommarjobb hos oss. Vi ser fram emot din ansökan!
Vattenfall Eldistribution söker nu en administratör som kommer bli en del av verksamheten som har i ansvar för att uppdatera oljedatabasen.
Eldistributions transformatorer har i dagsläget ett underhåll som innebär behovet att ta oljeprover, dessa oljeprover ska flyttas från en databas till en annan. Ditt huvudsakliga ansvarsområde som administratör kommer vara att stötta upp i detta arbetet. Vidare kommer arbetet innefatta analys av gas- och oljeanalyser för kraftformatorer från Regionnätet i analysprogrammet Traforang.
KravspecifikationPubliceringsdatum2026-01-30Bakgrund
Du har en pågående gymnasieutbildning.
Du har en god dator- och systemvana samt IT kunskap.
Du har tidigare arbetat i Word.
Du har tidigare arbetat med kodning i Access.
Du har flytande kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och arbetar strukturerat. Du planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och håller de tidsramar du sätter upp. Du trivs med att ta dig an nya utmaningar och sätter gärna upp mål för dig själv. Dessutom har du lätt för att förstå och analysera mer komplexa frågor och gillar att hitta lösningar även när uppgifterna är lite klurigare.
Ytterligare information
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta rekryterande chef Alexandra Donners Muhammed, alexandra.donnersmuhammed@vattenfall.com
. Vill du veta mer om själva rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Amanda Pehrson, amanda.pehrson@vattenfall.com
.
Fackliga representanter för sommarjobbet är Anne-Marie Sjöbohm (Akademikerna), Jan-Olof Eriksson (Unionen), Ulf Tengman (SEKO), Christian Ericsson (Ledarna). Du når samtliga via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Tjänsten är placerad i Solna och kommer pågå mellan juni till augusti 2026. Exakta start- och slutdatum enligt överenskommelse.
Så här ansöker du
Förbered ett CV; i ditt CV är det viktigt att det tydligt framgår utbildning, relevanta erfarenheter och bostadsort. Inga ansökningar tas emot via mail.
Låter detta som ett sommarjobb för dig? Vi ser fram emot din ansökan senast den 22 februari 2026!
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
742 94 ÖSTHAMMAR Arbetsplats
Forsmark Jobbnummer
9715343