Sommarens viktigaste jobb - och chansen att ProvBo i Piteå
2026-02-27
Vill du ha ett sommarjobb där du får ta ansvar, utveckla din kompetens och göra skillnad i människors vardag?
Då kan ett sommarvikariat inom vård och omsorg i Piteå vara nästa steg.
Sommarvikariat finns inom hemtjänst, personlig assistans, särskilt boende för äldre, Trädgårdens äldrecentra, korttidsverksamhet för barn och unga samt gruppbostäder och psykiatriboende. Du jobbar nära människor som behöver stöd i sin vardag och bidrar till trygghet, delaktighet och livskvalitet.
ProvBo i Piteå - för dig som inte bor här i dag
Att flytta är ett stort steg - särskilt om boende och allt runt omkring är oklart. Med ProvBo kan du testa att jobba i Piteå under en period, med möjlighet till möblerat boende 1 juni-14 augusti mot bruttolöneavdrag och ProvBo-bonus efter avslutad period.
Vi erbjuder dig:
• Garanterad tillgång till möblerat boende under 1 juni-14 augusti.
• ProvBo-bonus:
• Innerområde: 20 000 kr brutto
• Ytterområde: 30 000 kr brutto
• Ytterområden = Norrfjärden/Rosvik, Infjärden/Roknäs, Hemmingsmark/Jävre - oavsett var du själv bor.
• Friskvårdsbidrag 1500 kr
• Individuellt anpassad introduktion upp till två veckor
• Inflyttningsstöd via Move to Piteå
Vi söker dig som
• Är 18 år och inte bor i Piteå i dag
• Är nyfiken och intresserad av människor
• Vill ha ett roligt och omväxlande arbete
Nyfiken på vad arbetet innebär?
Samtliga områden erbjuder möjlighet att jobba varierat över dagen eller bara nattetid.
ORDINÄRT BOENDE (Hemtjänst/Nattpatrull)
Vill du ha ett fritt arbete i sommar där du både får chansen att vara inom- och utomhus? På ordinärt boende möjliggör vi genom god omvårdnad att medborgare i Piteå kan fortsätta uppleva sommaren där de trivs bäst - i sitt hem. Vi jobbar både tillsammans två och två och ensam, du har alltid en kollega att ringa för att få hjälp, du är alltså aldrig helt själv! Nattetid så är det alltid två som arbetar tillsammans.
Trädgårdens äldrecentra
Vill du ha ett meningsfullt jobb med stort ansvar tillsammans med ett team? På Trädgårdens Äldrecentra jobbar du med omvårdnad med våra avlösningsgäster samt att stödja, rehabilitera och utreda personers framtida behov av insatser. Du har alltid kollegor och ett team av olika professioner nära till hands för att tillsammans samarbeta och utveckla individen. Vi finns till för att ge våra brukare en trygg sommar antingen som stöd för återgång till hemmet från sjukhusvistelse eller för att avlasta anhöriga i omvårdnaden.
SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE (Äldreboende)
Vill du bidra till en trygg sommar för våra äldre som inte längre kan bo själva? På våra äldreboenden arbetar vi tillsammans i team, med den äldre i fokus dygnets alla timmar. Vi ger god service till brukarna genom att aktivera, stötta, hålla handen och finnas nära vid oro, skapa socialt sammanhang och ge en god omvårdnad. En god omvårdnad handlar om att hjälpa människor med saker som de inte längre klarar av att göra själva exempelvis att klä på sig, tvätta sig eller att äta.
PERSONLIG ASSISTANS
Som personlig assistent jobbar du i personens hem och är stödet som de behöver för att kunna hantera sin vardag och fritid. Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära praktiska sysslor, personlig omvårdnad, medicinska insatser, fritidsaktiviteter och sociala kontakter där du alltid utgår från brukarens behov och önskemål. Du matchas utifrån din personlighet och intressen till din brukare så långt som det är möjligt. Allt för att din brukare och du ska få en härlig sommar tillsammans!
Korttidsverksamhet barn och unga
Här får du möjligheten att jobba med vår yngsta målgrupp, barn och unga 6-21 år med LSS-beslut. Som handledare inom korttids är din uppgift att skapa en trygg och välplanerad vistelse för barnet/ungdomen som bor där tillfälligt. Du hjälper dem att klara sina dagliga rutiner så som personlig hygien och vara ett stöd i aktiviteter som bidrar till att skapa fina sommarminnen!
GRUPPBOSTÄDER OCH PSYKIATRIBOENDE
I rollen som boendehandledare arbetar vi tillsammans i team. Genom att vara nyfiken och lyhörd för den boendes behov, förmågor och drömmar skapar du livskvalitet och gör dagen meningsfull och innehållsrik. Du stödjer och vägleder med bland annat fritidsaktiviteter, samhällskontakter, måltider, hushållssysslor, medicinhantering och personlig omvårdnad. Du är viktig då du varje dag möjliggör en bra livssituation för våra brukare - du kan vara skillnaden för våra brukare i sommar!
• Arbetstiden är schemalagd till vardagar och helger.
• Vi söker undersköterskor, vårdbiträden, boendehandledare och personliga assistenter.
• För vissa tjänster kan provanställning tillämpas - som kan leda vidare om det känns rätt för båda parter.
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå
Vill du stanna i Piteå efter 14 augusti?
Vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet?
Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål. www.pitea.se/inflyttare
- Move to Piteå
Rekrytering sker löpande, ansök redan idag!
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10.
För samtliga tjänster skall "Blankett för att kontrollera egna uppgifter - Begäran om utdrag från belastningsregistret för enskild person (442.3) https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
uppvisas i obrutet kuvert
För tjänster inom personlig assistans och korttidsverksamhet LSS så krävs även https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Till din intervju ta med belastningsregisterutdrag och legitimation.
Mer om tjänsten
För mer information om tjänsterna och ProvBo kontakta Mats nedan så hjälper han dig!
Om arbetsplatsen
Socialtjänsten är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs mer: www.pitea.se/jobbaisocialtjansten
- Stöd, vård och omsorg för piteborna www.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå Ersättning
Timlön eller månadslön enligt överenskommelse Möjlighet till Provbo-Bonus Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå kommun
(org.nr 212000-2759), http://www.pitea.se Arbetsplats
Piteå Kommun Kontakt
Rerkryterare
Mats Dahlberg Mats.dahlberg@pitea.se 0911 696755 Jobbnummer
9769068