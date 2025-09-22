Solutions for tomorrow söker montörer
På Solutions for tomorrow i Väckelsång tillverkar man högteknologisk mobil röntgenutrustning. Tillsammans i teamet har man en viktig uppgift som kan göra skillnad för många människor världen över. Arbetet går ut på att montera röntgenutrustningen från det något enklare förmontaget till det mer avancerade slutmontaget. Du arbetar med lödning, elmontering, programmering av maskinerna samt även röntgentestning - ett roligt, spännande och varierande jobb!Profil
För att trivas med detta arbete har du ett högt kvalitetstänk och är noggrann i det du gör.
Du arbetar med precision och förstår vikten av ett väl utfört arbete.
Det är extra bra om du har ett tekniskt intresse eller erfarenhet av liknande arbete sedan tidigare.
Kanske har du studerat någon teknisk utbildning, eller är en person som skruvat mycket med datorer eller annat.
Självklart är du också en schysst kollega, som jobbar lika bra ensam som i grupp.
Allt instruktionsunderlag är på engelska, så du bör ha god engelskaförståelse.
Har du utöver ovannämnda dessutom tidigare erfarenhet av arbete med röntgen eller mjukvara är detta ett plus.
Arbetstiderna är förlagda på dagtid på plats i Väckelsång, goda bussförbindelser finns från tex Växjö.
Uppstart sker omgående, efter överenskommelse.
Inledningsvis blir du inhyrd via Inpeople, med goda chanser till fast anställning direkt hos Solutions For Tomorrow i framtiden.
Som medarbetare på Inpeople har du en passion för att ge service. Du förstår att stort engagemang är avgörande för att ha nöjda kunder. Du tycker om att ta ansvar och kan fullt ut stå bakom vår laganda som vi kallar Inspirit.
På Inpeople värdesätter vi de kvalitéer som en jämn ålders-och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför vår och våra kunders verksamheter.
Vi tillämpar alltid löpande urval i våra rekryteringsprocesser.
Varmt välkommen med din ansökan!Om företaget
Solutions for tomorrow is a med-tech company creating innovative products that change the X-ray experience for hospitals, clinics and patients. Our innovative mobile X-ray units leverage in-house developed cutting-edge battery technology: X-TECH CELLTM
We offer hospitals and clinics innovative mobile X-ray units that improve the nursing experience and safety of the patient whilst allowing the staff to work faster, with more flexibility and at a lower Om företaget
Sedan 2010 är vi specialister på skräddarsydda lösningar inom personaluthyrning och rekrytering. Vår mission, vårt uppdrag som vi jobbat med sedan start, är att hjälpa människor leva livet så som de själva vill leva det. Missionen leder oss på vägen mot att alltid hitta rätt person till rätt plats. Med en kultur som präglas av omtanke och snällhet driver vi Inpeople med passion och ansvar för att bidra till våra kunders framgång.
Inpeople är ett auktoriserat rekryterings - och bemanningsföretag med ambitionen att bidra till en bättre och mer hållbar värld. Vi är en del av Ingroup och har ett nära samarbete med vårt systerbolag Head Consulting Group. Vårt huvudkontor finns i Växjö och vi har cirka 300 hel- och deltidsanställda.
