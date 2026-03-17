Solution Architect inom Integration till Saint-Gobain Distribution Sweden
Vill du arbeta nära både verksamhet, teknik, bidra till ett modernt integrationslandskap och vara en viktig del i en spännande transformationsresa? Som Solution Architect inom Integration får du en central roll i att forma framtidens arkitektur och driva utvecklingen framåt.Publiceringsdatum2026-03-17Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Saint-Gobain Distribution Sweden.Om företaget
Saint-Gobain Distribution Sweden (SGDS) samlar ledande bolag inom bygghandel: Bevego, Dahl, Kakelspecialisten, Konradssons Kakel och Optimera, tillsammans med specialiserade dotterbolag. Genom dessa bolag erbjuds produkter, lösningar och rådgivning som gör skillnad för Sveriges yrkeshantverkare inom VS, VA, ventilation, plåt, kakel och bygg. Med cirka 2 700 engagerade medarbetare, 180 butiker och etableringar över hela landet uppgår omsättningen till omkring 17 miljarder kronor. Saint-Gobain Distribution Sweden är en del av Saint-Gobain, en av världens äldsta industrikoncerner, börsnoterad i Paris, med verksamhet i över 70 länder.
SGDS centrala IT-avdelning ansvarar för att förvalta, drifta och vidareutveckla de digitala plattformar, affärssystem och infrastrukturlösningar som håller hela verksamheten i gång. Genom stabil drift, hög informationssäkerhet och ett kontinuerligt tekniskt förbättringsarbete säkerställs en robust IT-miljö som stödjer allt från butikernas och logistikkedjans dagliga behov till säljfunktioner, kundnära system, ekonomiprocesser, hållbarhetsarbete, analysplattformar och andra centrala verksamhetsområden.
IT-avdelningen arbetar nära verksamheten med uppdraget att leverera skalbara, moderna lösningar som driver digitaliseringen framåt i hela organisationen, samtidigt som processer effektiviseras och förutsättningar skapas för en ännu starkare och mer sammanhängande kundupplevelse.Dina arbetsuppgifter
Som Solution Architect inom Integration ansvarar du för att utforma, vidareutveckla och kvalitetssäkra SGDS integrationsarkitektur. Rollen kombinerar strategiskt designarbete med hands-on arbete i prioriterade delar av integrationsplattformen.
Du arbetar både operativt och rådgivande i projekt med teknisk komplexitet, där du säkerställer att integrationer utformas enligt principer för skalbarhet, säkerhet och långsiktighet. Du driver arbetet kring integrationslösningar, bidrar till arkitekturforum och stöttar utvecklare genom tekniska riktlinjer, kodgranskning och best practices. Rollen innebär även tät samverkan med övrig verksamhet, produktteam, olika IT-funktioner och externa leverantörer.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Ta fram och förvalta integrationsarkitektur enligt SGDS IT-strategi och arkitekturprinciper
• Designa integrationslösningar såsom API:er, händelsedrivna flöden, batch och EDI
• Leda tekniska diskussioner och kvalitetssäkra implementation genom riktlinjer och kodgranskning
• Delta i arkitekturforum, design reviews och säkerställa att integrationer uppfyller krav på säkerhet, efterlevnad och tillgänglighet
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Relevant utbildning från högskola eller universitet inom datavetenskap, systemvetenskap, IT eller motsvarande
• Minst 5 års erfarenhet som utvecklare
• Goda kunskaper i C#, alternativt annan modern programmeringserfarenhet (t.ex. Java)
• Erfarenhet som Tech Lead, mjukvaruarkitekt eller lösningsarkitekt är meriterande
• Erfarenhet av integrationsutveckling och tekniker som API:er, eventflöden och mikrotjänster
• God förmåga att dokumentera tekniska beslut och lösningar
• Goda kunskaper i Svenska och Engelska, både i tal och skrift
För att trivas i rollen ser vi att du är analytisk och nyfiken på hur både verksamhet och teknik fungerar. Du uppskattar att ta ett helhetsansvar, driver arbetet framåt och tar initiativ när något behöver utredas eller beslutas kring.
Rollen passar dig som kombinerar teknisk tyngd med god samarbetsförmåga och som är trygg i att kommunicera med olika delar av en organisation. Du arbetar strukturerat, söker långsiktiga lösningar och är bekväm med att både designa och själv testa mindre delar av integrationerna.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Bromma, Stockholm
Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-09-13
