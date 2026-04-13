Solcellsmontör Till 1komma5° I Kalmar
2026-04-13
Välkommen till 1KOMMA5°, en global ledare inom energilösningar för privatpersoner.
Vi driver visionen om en klimatneutral villamarknad och erbjuder solceller, laddboxar, energilagring och vårt AI-styrsystem Heartbeat. Sedan starten 2016 har vi vuxit till 2 500 medarbetare på 80 platser runt om i världen och blev unicorn 2023 som ett av världens snabbast växande cleantechbolag.
Häng med på resan mot en hållbar framtid.
Om rollen Som solcellsmontör arbetar du praktiskt med installation av solcellsanläggningar på villatak. Du är en viktig del av teamet ute i fält och bidrar till att våra installationer håller hög kvalitet från start till mål.
Arbetet innefattar bland annat montering av byggställningar, installation av fästen och skenor, montering av solpaneler samt kabeldragning mellan panelerna. Arbetet sker utomhus och året runt, vilket ställer krav på både fysik och inställning.
Det här är en roll för dig som gillar att arbeta praktiskt, i team och vill vara med och bidra till den gröna omställningen.
Vi söker dig som
Har erfarenhet som solcellsmontör (meriterande, men inget krav)
Har hög arbetsmoral och en vilja att lära och utvecklas
Trivs med fysiskt arbete och är bekväm med att arbeta på höga höjder
Har en serviceinriktad inställning och tar ansvar i ditt arbete
Talar svenska och engelska
Har B-körkort
Detta får du hos oss... Trygg anställning med kollektivavtal och bra villkor. Friskvård och hälsoförmåner, cykelförmån, personal- och hotellrabatter samt tjänstepension. Sky is the limit! Vi erbjuder kompetensutveckling, mentorskap och interna utbildningar för att du ska nå din fulla potential.
Är du redo att göra skillnad? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team!
START: Enligt överenskommelse PLATS: Kalmar OMFATTNING: 100%
1KOMMA5° strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. I vår personalsammansättning vill vi spegla samhället i övrigt och välkomnar både kvinnor och män i olika åldrar och med olika bakgrund till att bli vår kollega. För att säkerställa att våra medarbetares värdegrund stämmer överens med 1KOMMA5o tar vi en bakgrundskontroll av offentliga domar och åtal som en del av rekryteringsprocessen.
Sista dag att ansöka är 2026-10-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 1komma5 Grader AB
https://jobb.1komma5.com
Träffpunkt Öland 102 (visa karta
)
386 33 FÄRJESTADEN
1komma5° Sverige
9849458