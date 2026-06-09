Assisterande Butiksansvarig Till Bubs Sthlm
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Slash.ten är inte bara ett företag som driver konceptbutiker, pop-ups, co-work och events åt några av världens mest spännande varumärken – vi är framför allt ett community av passionerade människor som skapar minnesvärda upplevelser. Vår filosofi? Att alltid leverera 10 poäng – både till kunder och varumärken.
Nu söker vi en Assisterande Butiksansvarig till BUBS Sthlm. Det här är en unik möjlighet för dig som älskar retail, ledarskap och kundupplevelser – och som vill vara med och utveckla ett av Sveriges mest omtyckta varumärken.
Som Assisterande Butiksansvarig är du butikschefens närmaste partner och en nyckelperson i verksamheten. Du arbetar operativt i butiken samtidigt som du bidrar till att utveckla försäljningen, coacha teamet och säkerställa att den dagliga driften håller högsta nivå. Tillsammans skapar ni en butik där kundupplevelsen alltid står i centrum.
Men det här är långt ifrån en traditionell butik.
BUBS Sthlm är ett färgsprakande godisuniversum där upplevelser, lekfullhet och nyfikenhet står i centrum. Här möts kunder av exklusiva produkter, unika smaker, aktiviteter och en miljö som väcker känslor och skapar minnen. Som Assisterande Butiksansvarig blir du en viktig del av att förverkliga den upplevelsen varje dag. Du leder genom att inspirera teamet, skapa energi och säkerställa att varje kund lämnar butiken med ett leende på läpparna.Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Arbetsplats: BUBS Sthlm
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Rollen innefattar arbete dagtid, kvällar och helger. Du arbetar enligt schema där återkommande helgpass är en naturlig del av tjänsten.
Vem är du?
Du är en engagerad och resultatinriktad ledare som drivs av att utveckla både människor och affärer. Du trivs i en roll där du får kombinera försäljning, service och operativt ansvar samtidigt som du motiverar andra att prestera sitt bästa.
Du har tidigare erfarenhet från retail och har arbetat i en ledande roll som exempelvis teamledare, skiftledare, assisterande butikschef eller liknande.
Du är:
En trygg och inspirerande ledare som föregår med gott exempel
Van att coacha och utveckla medarbetare mot uppsatta mål
Affärsdriven med god förståelse för försäljning, nyckeltal och lönsamhet
Strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad med förmåga att snabbt anpassa dig till nya situationer
Initiativrik och självgående med förmåga att fatta beslut
Serviceorienterad med hög social kompetens
En lagspelare som bygger engagemang och stark teamkänsla
Flytande i svenska och engelska
Vi letar efter dig som
Har minst 2–3 års erfarenhet inom retail eller service
Har erfarenhet av arbetsledning eller personalansvar
Är van att arbeta mot försäljningsbudgetar och KPI
Har erfarenhet av schemaläggning, bemanningsplanering eller driftansvar
Är trygg i att ge feedback, coacha och utveckla medarbetare
Har god förståelse för butiksekonomi och kommersiellt arbete
Trivs i ett högt tempo där du växlar mellan operativa och administrativa uppgifter
Har intresse för sociala medier, kundupplevelser och varumärkesbyggandeArbetsuppgifter
Säkerställa att butikens försäljningsmål, KPI och kundupplevelsemål uppnås
Coacha, motivera och utveckla butiksteamet i det dagliga arbetet
Introducera och utbilda nya medarbetare
Delta i schemaläggning och bemanningsplanering
Följa upp försäljning, resultat och nyckeltal tillsammans med Butiksansvarig
Säkerställa att butiken alltid håller högsta standard inom service, exponering och varuflöde
Ansvara för öppning, stängning, kassahantering och dagliga rutiner
Hantera lager, inventering och varubeställningar
Driva kampanjer, event och aktiviteter i butik
Bidra till rekrytering, introduktion och utveckling av nya medarbetare
Aktivt arbeta för att utveckla butikens försäljning, kundnöjdhet och teamkultur
Om BUBS Sthlm
BUBS är inte bara godis – det är en känsla. Sedan starten i Jönköping har BUBS blivit ett av Sveriges mest älskade godisvarumärken med ikoniska favoriter som Hallonlakritsskallar, Sura Skallar och många andra färgsprakande klassiker.
BUBS Sthlm är varumärkets första konceptbutik och skapad för att ge besökare en upplevelse utöver det vanliga. Här kombineras smak, design, lekfullhet och gemenskap i en miljö där både barn och vuxna får vara nyfikna, upptäcka nytt och ha roligt. Målet är att skapa en destination som människor vill återvända till – om och om igen.
Vad erbjuder vi?
En nyckelroll i BUBS Sthlm
Möjlighet att utvecklas vidare inom retail, ledarskap och varumärkesbyggande
Ett energifyllt team med stark gemenskap och höga ambitioner
Chansen att vara med och bygga något unikt tillsammans med ett av Sveriges mest älskade varumärken
En arbetsplats där personlighet, initiativförmåga och engagemang värdesätts högt
Låter det som du?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av resan med BUBS och Slash.ten. Tillsammans skapar vi minnesvärda kundupplevelser, starka resultat och en butik fylld av energi, glädje och godismagi. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7844589-2043247". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Slashten AB
(org.nr 556946-9827), https://careers.slashten.net
Birger Jarlsgatan 57 (visa karta
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113 56 STOCKHOLM Arbetsplats
Slash.ten Jobbnummer
9954615