Forskare i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning
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2026-06-09
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Forskare i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning
Engelska institutionen omfattar fem specialiseringar inom både undervisning och forskning: engelsk lingvistik, engelsk litteratur, amerikansk litteratur, iriska och Svenska institutet för Nordamerikastudier (SINAS). Forskning bedrivs inom alla dessa områden. Vi söker nu en forskare i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning.
Arbetsuppgifter
Denna anställning syftar till att utveckla ny forskning inom engelsk litteraturvetenskap. Vi välkomnar forskningsidéer inom valfritt ämne inom engelsk litteraturvetenskap, inklusive tvär- och mångdisciplinär forskning.
En målsättning med anställningen bör vara att generera konkret forskningsinitierande verksamhet, såsom ansökan om forskningsmedel och/eller skapande av forskarnätverk.
Anställningen omfattar 100 % arbetstid i 6 månader. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är forskning. Vissa administrativa uppgifter kan tillkomma.
Som innehavare av forskartjänsten förväntas man vara delaktig i Engelska institutionens ordinarie verksamhet på plats i Uppsala. Detta inkluderar deltagande i regelbundna möten och seminarier på arbetsplatsen.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som forskare i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning är den som har avlagt relevant doktorsexamen i humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne, och vars planerade forskning ligger inom engelsk litteraturvetenskap.
Prioritet kommer ges till sökande som avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Mycket god kunskap i engelska är ett krav för anställningen.
Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller behörighetskraven:
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskapliga meriter och vid forskningsplanens kvalitet. Vid bedömning av forskningsplan kommer hänsyn att tas till forskningsprojektets vetenskapliga potential, originalitet, relevans och genomförbarhet. Projektets relation till institutionens forskningsmiljö kommer att tillmätas vikt.
Eftersom anställningen syftar till att initiera ny forskning kommer de vetenskapliga meriterna i ansökan att bedömas framför allt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att hen varit verksam under längre tid, ska inte vara utslagsgivande.
Samtliga meriter ska vara väl dokumenterade så att såväl omfattningen som kvaliteten kan bedömas.
Anställningsperiod
Anställningsperioden är från 1 augusti 2026 till 31 januari 2027.
Anställningsförfarande:Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Meriter erhållna efter sista ansökningsdag kan inte åberopas. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska, inges via Uppsala universitets elektroniska rekryteringssystem Varbi och innefatta följande:
Personligt brev (max. 1 sida)
CV (max. 3 sidor)
Publikationsförteckning
Beskrivning av forskningsidé, inklusive plan för arbetets genomförande (max. 3 sidor)
Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max. 3)
Examensbevis, intyg och andra relevanta handlingar
Rekryteringsgruppen kan använda sig av intervjuer och referenser. Sökande ska därför lämna in en förteckning över referenser (högst tre) som kan belysa sökandens yrkeskompetens och personliga egenskaper som har betydelse för tjänsten.
Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i två exemplar till
Uppsala universitet, Språkvetenskapliga fakulteten, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2026/1928.
Upplysningar om anställningen lämnas av Christer Larsson (prefekt), christer.larsson@engelska.uu.se
, eller Anna Watz (bitr. prefekt), anna.watz@engelska.uu.se
.
Om anställningen
Tidsbegränsad anställning. Omfattningen är 100 % under perioden 1 augusti 2026 till 31 januari 2027. Placeringsort: Uppsala.
Datum för tillträde: 1 augusti 2026 (eller enligt överenskommelse)
Sista ansökningsdatum: 17 juni 2026
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
Box 256 (visa karta
)
751 05 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, , Engelska institutionen Jobbnummer
9954618