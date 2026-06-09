Lärare åk 1-3 Cederbergskolan
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2026-06-09
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– Ett jobb med plats för engagemang
Vill du jobba på en liten F-9 skola med närhet till naturen och stora utvecklingsmöjligheter. Cederbergskolan väntar då på dig! Vi söker en engagerad lärare för de yngre åldrarna. Välkommen till Föllingebygden.
Välkommen till oss!
Cederbergskolan är en F-9 skola med närhet till naturen och ett fjällnära läge. Skolan ligger mitt i hjärtat av Föllinge med direkt anslutning till längdspår, en fin idrottshall och ett nyrenoverat badhus. Vår skola har idag ca 90 elever från förskoleklass till årskurs nio. Vi bygger en skola för framtiden och söker engagerad personal som vill vara med på den resan. Vi söker trygga lärare som vill arbeta kollegialt och utveckla skolan tillsammans med elever och kollegor i förskoleklass till årskurs 9.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ca 800 medarbetare. Förvaltningens verksamhet sträcker sig över hela kommunen och innefattar förskola, grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem, kost och lokalvård, modersmål samt biblioteksverksamhet.
En dag som lärare på Cederbergskolan
Nu söker vi dig som är utbildad lärare för årskurserna 1-3.
I uppdraget som grundskollärare på Cederbergskolan ingår planering, genomförande och uppföljning av undervisning samt bedömning av elevers förvärvade kunskaper.
Du utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument, elevens behov och förmåga, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget.
Du bedriver en väl beprövad, kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen.
I rollen samarbetar du med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete.
Din kompetens
Vi söker dig som är behörig och legitimerad lärare i åk 1-3.
Du är tydlig i ditt ledarskap och är duktig på att kommunicera.
Du har en god didaktisk och pedagogisk förmåga och du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete.
Du har ett undersökande förhållningssätt till din praktik och anpassar undervisningen utifrån elevgruppens behov.
Du kan leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag.
Du har förmåga att utveckla din undervisning utifrån evidensbaserad forskning samt god vana av och kännedom om digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
Det är meriterande om du har erfarenhet av läsinlärning.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning (100%) med start augusti 2026.
Krokoms kommun gör just nu en särskild satsning kopplat till särskilt svårrekryterade yrkesgrupper i vissa geografiska områden. Cederbergskolan ingår i denna satsning. Därför utgår ett lönetillägg vid heltidsarbete på 3000 kr/månad för legitimerad lärare som anställs för denna tjänst.
Intervjuer sker löpande.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hälsning från din blivande chef
Vill du vara med och bygga en skola för framtiden där ditt engagemang och din kunskap har betydelse så är du hjärtligt välkommen till oss. Vi är en liten skola där relationer med elever, kollegor och samhället är viktigt.
Ta en tur till Föllinge så gör vi plats för just din växtkraft.
Lisa Gjersvold Rektor
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats. Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krokoms Kommun
(org.nr 212000-2478), https://krokom.se/
835 80 KROKOM Arbetsplats
Krokoms kommun Kontakt
Rektor
Lisa Gjersvold lisa.gjersvold@krokom.se +4664016932 Jobbnummer
9954620