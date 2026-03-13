SoL-handläggare - Sommarvikarie
2026-03-13
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
På Myndigheten arbetar handläggare inom SoL, LSS och socialpsykiatri samt planeringsteam som har i uppdrag att planera för hemgångar från sjukvården. Även anhörigstrateg, anhörigkonsulent, socialt ansvarig samordnare, suicid preventiv samordnare, boendesamordnare och projektledare för SoL har sin tillhörighet på Myndigheten.
Det här erbjuder vi dig!
Om du söker efter ett meningsfullt uppdrag där du kan göra skillnad i en kompetent och trevlig arbetsgrupp med ett pågående utvecklingsarbete inför framtiden, då har du kommit helt rätt!
Inför semesterperioden är vi i behov av en vikarierande SoL-handläggare på Myndigheten i Omsorgsförvaltning i Hässleholm.
Vikariatet är i första hand med start 260615 till och med 260807. Arbetet innebär utredning, bedömning av behov om rätt till insats och beslutsfattande enligt socialtjänstlagen. SoL-handläggarna fattar beslut om insats på delegation av omsorgsnämnden.
Din arbetsplats kommer att vara på Garnisonsområdet på Kanslihusvägen 6 i Hässleholm med bra bussförbindelse. Hässleholms kommun vill skapa bra förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje.
Vem är du?
Vi söker dig som har socionomexamen, social omsorg eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av handläggning inom verksamhetsområdet, goda kunskaper inom aktuell lagstiftning och har arbetat med myndighetsutövning inom vård och omsorg. B-körkort för manuellt växlad bil är ett krav.
Du är trygg, stabil och har lätt för att samarbeta. Arbetet hos oss sker både självständigt och i team och då vi möter många människor i vårt arbete ser vi även att du är professionell i ditt bemötande. Du har ett helhetstänk och ser din roll i samverkan med andra.
Då arbetet innefattar mycket dokumentation ser vi att du har god datorvana, samt goda kunskaper i det svenska språket och kan uttrycka dig väl både i tal och skrift. Dokumentationskunskap i LifeCare ser vi som meriterande
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicyPubliceringsdatum2026-03-13Övrig information
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.
Vi har flexavtal och tillämpar rökfri arbetstid.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.Om företaget
Inom omsorgsförvaltningen ger vi vård, stöd och omsorg till personer som är äldre, har en funktionsnedsättning eller som behöver hemsjukvård. Vi erbjuder även hälsofrämjande insatser och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående. Vårt mål är att de som behöver vård och omsorg i sin vardag ska kunna leva ett självständigt liv så långt det är möjligt.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
