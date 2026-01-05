Sökes specialist golvläggare
Elton's Parkett Service / Takmontörs- och golvläggarjobb / Göteborg
2026-01-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vi söker en golvläggare med specialistkunskap och flera års erfarenhet inom golvläggaryrket.
Vi söker en golvläggare med specialistkunskap och flera års erfarenhet inom golvläggaryrket. Arbetet kräver kompetens inom golvläggning, spackling och slipning.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och utmanande arbete.
OM DIG:
För att du kunna anpassas till rollen behöver du:
• vara duktig på att planera ditt arbete
• vara arbetsvillig
• kunna arbeta både självständigt och som en i team.
• vara tydlig och kommunikativ
• vara flexibel och ansvarstagande som är jätteviktig för oss. Publiceringsdatum2026-01-05Kvalifikationer
• Minst 3 års erfarenhet
• parkettläggning, golvslipning och spackling erfarenhet
Meriterande:
• Erfarenhet att jobba med kakel
• erfarenhet att jobba med måleri, gips eller annat inom byggbranschen.
• har körkort
Tjänsten är tillsvidare och direktrekrytering.
Intervjuer kommer att ske löpande så skicka in din ansökan nu. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: elton.isufi1980@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elton's Parkett Service Jobbnummer
9668595