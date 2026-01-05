Sökes specialist golvläggare

Elton's Parkett Service / Takmontörs- och golvläggarjobb / Göteborg
2026-01-05


Vi söker en golvläggare med specialistkunskap och flera års erfarenhet inom golvläggaryrket. Arbetet kräver kompetens inom golvläggning, spackling och slipning.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och utmanande arbete.
OM DIG:
För att du kunna anpassas till rollen behöver du:
• vara duktig på att planera ditt arbete
• vara arbetsvillig
• kunna arbeta både självständigt och som en i team.
• vara tydlig och kommunikativ
• vara flexibel och ansvarstagande som är jätteviktig för oss.

Publiceringsdatum
2026-01-05

Kvalifikationer
• Minst 3 års erfarenhet
• parkettläggning, golvslipning och spackling erfarenhet
Meriterande:
• Erfarenhet att jobba med kakel
• erfarenhet att jobba med måleri, gips eller annat inom byggbranschen.
• har körkort
Tjänsten är tillsvidare och direktrekrytering.
Intervjuer kommer att ske löpande så skicka in din ansökan nu.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: elton.isufi1980@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Elton's Parkett Service

Jobbnummer
9668595

