Sökes Skräddare-Herr-Dam
Passform skrädderi Malmö AB / Skräddarjobb / Malmö Visa alla skräddarjobb i Malmö
2026-01-28
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Passform skrädderi Malmö AB i Malmö
Passform Skrädderi söker en erfaren skräddare som kan utföra ändringsarbeten, ta emot kunder och hjälpa till med måttagning; vi erbjuder professionella tjänster inom skrädderi, kemtvätt och skomakeri; noggrannhet, servicekänsla och självständighet är viktigt.
krav: särskilt stöd från Arbetsförmedlingen.
om du undrar något, tveka inte att kontakta.
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: hansa@passformskradderi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Passform skrädderi Malmö AB
(org.nr 559518-7955), http://passformskrädderi.se Kontakt
Hussein Rajabi 0769838433 Jobbnummer
9710506