Sökes bilsadelmakare/ tapetsör
Bergstedt, Louise / Tapetserarjobb / Kristinehamn Visa alla tapetserarjobb i Kristinehamn
2026-07-10
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Vi söker dig som är utbildad till bilsadelmakare/ tapetsör eller som har liknande erfarenhet.
Du behöver vara lösningsorienterad, kreativ och ansvarsfull. Du behöver också kunna arbeta självständigt.
Hos oss på Redtops bilinredningar och båtkapell utför vi all tyngre sömnad och montering till bilar, båtar, motorcyklar, lastbilar, husbilar mm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: lennart.bergstedt@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilsadelmakare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bergstedt, Louise Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bergstedt Louise Kontakt
rekryterare
Lennart Bergstedt lennart.bergstedt@gmail.com 0703130152 Jobbnummer
9998810