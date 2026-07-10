Sökes bilsadelmakare/ tapetsör

Bergstedt, Louise / Tapetserarjobb / Kristinehamn
2026-07-10


Visa alla tapetserarjobb i Kristinehamn, Storfors, Nacka, Degerfors, Karlskoga eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Bergstedt, Louise i Kristinehamn

Vi söker dig som är utbildad till bilsadelmakare/ tapetsör eller som har liknande erfarenhet.
Du behöver vara lösningsorienterad, kreativ och ansvarsfull. Du behöver också kunna arbeta självständigt.
Hos oss på Redtops bilinredningar och båtkapell utför vi all tyngre sömnad och montering till bilar, båtar, motorcyklar, lastbilar, husbilar mm.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: lennart.bergstedt@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilsadelmakare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bergstedt, Louise

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Bergstedt Louise

Kontakt
rekryterare
Lennart Bergstedt
lennart.bergstedt@gmail.com
0703130152

Jobbnummer
9998810

Prenumerera på jobb från Bergstedt, Louise

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Bergstedt, Louise: