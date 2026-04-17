Sökes assistenter till Sätila
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mark Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mark
2026-04-17
, Härnösand
, Timrå
, Sundsvall
, Kramfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Särnmark Assistans AB i Mark
, Härnösand
, Timrå
, Sundsvall
, Kramfors
eller i hela Sverige
Vi söker nu personliga assistenter till Sätila
Om jobbet som personlig assistent
Som personlig assistent arbetar du nära en person med funktionsnedsättning i dennes dagliga liv. Du assisterar och stöttar personen både i vardagen och på fritiden. Din arbetsplats är där kunden befinner sig och dina arbetsuppgifter innebär övergripande att du assisterar kunden så att kunden får förutsättningar att leva det liv som hen önskar.Publiceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter beror på kundens behov och livsstil. De kan innebära allt ifrån personlig hygien, assistans vid förflyttningar, hushållarbete, matlagning till att assistera kunden på jobbet eller vid aktiviteter utanför hemmet.
söker assistenter till Sätila
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige.
Nu söker vi engagerade och varma personliga assistenter till en glad tjej med epilepsi och utvecklingsstörning.Hon bor med sin familj och en gosig röd katt i utkanten av Sätila, och deltar i daglig verksamhet några gånger i veckan. Hos denna tjej är det dubbelassistans dygnet runt.Hon har humor och älskar fart och fläkt, gillar att vara ute i friska luften, uppskattar närhet och trygghet.
Du som söker ska vara trygg, flexibel och lyhörd.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknade arbete (men inget krav)
Är rökfri och har tillgång till körkort och bil, då vi ej har kollektivtrafik.
Trivs i ett hem där man arbetar nära med sina kollegor och anhöriga.
Vi kräver utdrag från belastningregister.Vi söker personal till fast tjänst men också timvikarier.
Vi söker dig som:
Vi söker dig som är ansvarsfull, lyhörd och har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter. På Särnmark får du alltid introduktion hos kunden samt tillgång till utbildning om rollen som personlig assistent.
Om anställningen
Anställningsformen är För viss tid så länge assistansuppdraget varar och löneformen är timlön. Arbestiderna varierar utifrån kundens behov: dag, kväll, natt (aktiv samt jour), vardag som helg.
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
Så här ansöker du
Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" längst ned till höger på sidan och svara på ett antal urvalsfrågor. Du ska även bifoga ditt CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123032". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), https://www.sarnmark.se/
grovaliden1 (visa karta
)
511 55 KINNA Jobbnummer
9860627