Söker Massageterapeut/Kiropraktor/Naprapat
Morina, Evard / Hälsojobb / Jönköping
2026-02-03
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Vi söker dig som brinner för att hjälpa människor
Har du en genuin passion för att göra skillnad i andra människors liv? Är du engagerad, omtänksam och driven av att hjälpa människor att må bättre?
Jag söker nu en person som vill bli en del av verksamheten och arbeta tillsammans med mig under mitt företags namn Kroppsverket.
Detta är ingen anställning. Jag letar efter dig som har - eller vill starta - eget företag och som vill hyra in dig hos mig. Du arbetar självständigt men som en del av Kroppsverket, med möjlighet att bygga upp både din egen kundkrets och verksamheten som helhet.
Jag söker dig som:
har ett äkta intresse för människor och hälsa
är lyhörd, empatisk och professionell
har kompetens inom hälsa, massage eller rehabilitering
vill arbeta cirka 2-3 dagar i veckan
drivs av att hjälpa och skapa långsiktigt välmående
För mig är din personlighet och ditt engagemang viktigast. Erfarenhet inom området är meriterande, men din vilja att hjälpa människor och utvecklas väger tyngst.
Om Kroppsverket
Kroppsverket är en snabbt växande massörklinik med fokus på behandling, hälsa och personlig omtanke. Efter en stark utveckling finns nu möjlighet att bredda verksamheten, och därför söker jag någon som vill vara med och bygga upp Kroppsverket vidare tillsammans med mig.
Låter detta som du?
Hör gärna av dig - jag ser fram emot att prata mer! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
E-post: info@kroppsverket.se Arbetsgivare Morina, Evard
Viktoriagatan 1
)
561 31 HUSKVARNA Arbetsplats
Kroppsverket Kontakt
Evard Morina info@kroppsverket.se Jobbnummer
