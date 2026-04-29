Söker erfarna Skadetekniker
2026-04-29
Vi söker Skadetekniker i Stockholm.
Vill du arbeta med den senaste tekniken i en modern verkstad tillsammans med ett engagerat och erfaret team? Då kan det här vara jobbet för dig.
Hos oss får du en viktig roll där din kompetens verkligen gör skillnad. Du arbetar nära både kollegor och kunder med fokus på kvalitet, säkerhet och kundnöjdhet. Din insats syns - och uppskattas.Publiceringsdatum2026-04-29Arbetsuppgifter
Som skadetekniker arbetar du med avancerade reparationer och skadeärenden i en modern och välutrustad anläggning. Tillsammans med teamet säkerställer du hög kvalitet i varje moment och bidrar till ett effektivt och professionellt arbetsflöde.
Vi söker dig som har
Flera års erfarenhet som skadetekniker
Ett tekniskt intresse och hög yrkesskicklighet
Erfarenhet av affärssystem (meriterande om du arbetat i Kobra)
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt förståelse för instruktioner på engelska
B-körkort (krav)
Som person är du lösningsorienterad, positiv och trivs med att samarbeta. Du är hjälpsam mot både kunder och kollegor och har en stark vilja att utvecklas inom yrket.
Vi erbjuder
Trygghet och stabilitet i ett väletablerat företag
Utvecklingsmöjligheter och vidareutbildningar
En säker och trivsam arbetsmiljö med kompetenta och stöttande kollegor
Ett strukturerat arbetssätt.
Förmåner som friskvårdsbidrag, pensionsavsättning och företagshälsovård
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072)
113 30 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9882450