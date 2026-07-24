Kvalitetschef till Mobergarna
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Är du en person som har intresse för kvalitet- och miljöarbete? Trivs du i ett lite mindre företag där du får stor variation kombinerat med mycket ansvar? Mobergarna söker nu nästa medarbetare som vill vara med i utvecklingen framåt.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Som Kvalitetschef hos Mobergarna har du en bred roll där du ansvarar för företagets kvalitets och miljöarbete. Du ansvarar för:
Drift och underhåll av kvalitetsledningssystem
Hygienfrågor och skadedjursbekämpning
Riskanalyser och godkännande av råvaror och kemikalier
Kontroll och godkännande av leverantörer ex. genom leverantörsbedömning tillsammans med inköp
Kund- och konsumentreklamationer
Avvikelsehantering
Produktinformation/ingredienser, emballagegodkännande och näringsinnehåll
Kontaktperson mot myndigheter gällande kvalitet och miljö
Ansvarig för rengöringskontroller och allergentester
Ansvarig för internutbildning och nyanställningsutbildning inom BRC och övriga standarder, hygien, HACCP och kvalitet
Vidare har du även ett delegerat ansvar för Arbetsmiljön vilket innebär att du har ansvar för att gällande lagstiftning upprätthålls. Det innebär också att du ansvarar för Arbetsmiljömöten, skyddsronder, LIA-system samt Mobergarnas Arbetsmiljöhandbok.
Tjänsten gäller en tillsvidareanställning med placering i Smedby.Kvalifikationer
Vi söker dig som har arbetat några år med kvalitet och miljö och känner nu att du vill ta steget vidare mot en roll med lite större ansvar.
Mobergarna AB är certifierat enligt Livsmedelssäkerhetsstandarden BRC(Global Standard Food Safety). Certifiering inkluderar även för palmolja (RSPO) och kakao (Rainforest Alliance).
Vi ser det som positivt om du har erfarenhet inom livsmedelsbranschen eller liknande. Har du en utbildning inom kvalitet och miljö är det meriterande, men inte ett krav.
Utbildning och erfarenhet i all ära, men för oss är din personlighet det viktigaste. Du bör vara en flexibel person, ha ett stort driv samt kunna arbeta självständigt. Du samarbetar med alla avdelningar i företaget, därför behöver du ha god samarbetsförmåga, vara bra på att arbeta strukturerat och inte vara rädd för att lägga i en extra växel när det behövs. Då Mobergarna är ett litet företag ska du vara beredd på att dina uppgifter kan variera och att du ibland kan behöva hjälpa till på andra avdelningar.
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska. Fördelaktigt är om du har intresse för IT.
Du sitter med i ledningsgruppen och rapporterar direkt till VD.
Om arbetsgivaren
Mobergana grundades 1948 i Göteborg. Under 60-talet flyttade företaget till Öland och var då inriktat på produktion av maränger. I slutet av 90-talet började man också baka traditionella småkakor och i samband med detta förvärvades två anrika kakbagerier som tillförde mycket kompetens och tradition till våra produkter.
Efterhand växte tanken på att renodla vår produktion för den växande marknaden med EMV produkter. Vi flyttade till våra nuvarande lokaler för ca 26 år sedan. Numera producerar vi huvudsakligen i andras varumärken där maränger fortsatt är en av våra största produkter. Vi ingår i koncernen Belvens bagerier, tillsammans med bland andra Delicato.
Mobergarna är idag beläget strax utanför Kalmar.
Läs mer på:https://www.mobergarna.se/https://www.delicato.se/
Hur du ansöker
I denna rekrytering samarbetar Mobergarna AB med Telin Rekrytering & Konsult och du söker tjänsten via http://www.telinrekrytering.se/
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi kommer även göra bakgrundskontroll på dig som slutkandidat.
Vi tar ej emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan skall vara giltig, vänligen registrera dig och ansök via vår hemsida.
Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Richard Herbertsson på telefon 072-33 77 455 eller e-post richard@telinrekrytering.se
Funderar du på att flytta till Kalmar län kan det vara bra att känna till att det finns extra stöd och vägledning att få. På https://flyttahit.nu/
kan du bland annat läsa mer om regionen, våra kommuner, se lediga bostäder och få en kontaktperson. Flyttahit.nu är ett samarbete mellan Kalmar läns kommuner och Region Kalmar län.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Telin Rekrytering & Konsult AB
(org.nr 559405-4529), https://telinrekrytering.se/
392 48 KALMAR Arbetsplats
Telin Rekrytering & Konsult Kontakt
VD
Richard Herbertsson richard@telinrekrytering.se +46723377455 Jobbnummer
10011393