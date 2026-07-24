Erfaren servitör/servitris till Antonios
Karlskrona Gastronomie AB / Servitörsjobb / Karlskrona Visa alla servitörsjobb i Karlskrona
2026-07-24
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Vill du arbeta på en av Karlskronas mest älskade italienska restauranger?
Antonio's är en passionerad mötesplats där kärleken till Karlskrona och det italienska köket står i centrum. Här skapas mat- och dryckesupplevelser med genuint hantverk, napolitansk pizza, färsk pasta och moderna tolkningar av italienska klassiker, allt vackert inramat av den blekingska skärgården.
Om rollen
Vi söker nu erfaren serveringspersonal som vill bli en del av vårt team. På Antonio's är varje kväll en liten fest. Vi brinner för italiensk matlagning, genuina möten och för att skapa den där varma känslan som gör att gästerna känner sig hemma. Du trivs i en miljö där tempo och kvalitet går hand i hand och där värdskapet alltid står i fokus.
Vi söker dig som:
• Har dokumenterad erfarenhet av servering och bordsservering
• Är trygg i mötet med gäster och skapar en varm, professionell atmosfär
• Har ett genuint intresse för mat, råvaror, vin och italiensk kultur
• Tycker om att prata mat och vinrekommendationer
• Trivs i ett team som jobbar nära, snabbt och med glädje
• Är flexibel, ansvarstagande och lösningsorienterad
Arbetstid
Tjänsten innebär arbete kvällar och helger enligt schema. Lön enligt överenskommelse.
Hos oss får du:
• En arbetsplats där passionen för mat och dryck är lika viktig som passionen för människor
• Kollegor som stöttar, lyfter och skrattar tillsammans
• Möjlighet att utvecklas inom service, vin och italiensk gastronomi
• En familjär stämning där alla är lika viktiga och där stolthet över hantverket genomsyrar vardagen
Ansökan:
Vill du vara med och skapa kvällar som känns?
Berätta om dig själv och maila ditt CV till fredrik@antonios.se
.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstidens utgång. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: fredrik@antonios.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona Gastronomie AB
(org.nr 556871-4306)
Fisktorget (visa karta
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371 57 KARLSKRONA Arbetsplats
Pop Up Karlskrona Jobbnummer
10011392