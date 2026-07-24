Säljande Teamleader - Digtal annonsering
Lifestyle Media Partner Sverige AB / Säljarjobb / Eskilstuna Visa alla säljarjobb i Eskilstuna
2026-07-24
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Är du redo att ta nästa steg i din säljkarriär?
Du kanske redan är en framgångsrik Account Manager som vill utvecklas mot ledarskap. Eller så har du tidigare haft ett teamansvar och vill fortsätta kombinera försäljning med att coacha andra.
Hos oss på ButiksDisplay får du möjligheten att göra båda!
Vi söker nu en Säljande Teamleader till vårt kontor i Eskilstuna, en nyckelroll där du successivt växer in i ledarskapet samtidigt som du fortsätter utvecklas inom försäljning.
Din utvecklingsresa
För att ge dig bästa möjliga förutsättningar börjar du med att lära känna vår affär, våra kunder och vårt sätt att sälja.
Under den första tiden fokuserar du på din egen försäljning och bygger en stabil grund. Därefter får du successivt ett större ansvar för teamet, där du coachar, utvecklar och leder dina kollegor mot gemensamma mål.
Vi tror att starka ledare skapas genom erfarenhet, stöd och rätt förutsättningar, därför växer du in i rollen tillsammans med oss.
Om rollen
När du har tagit steget in i Teamleader-rollen kombinerar du eget försäljningsansvar med operativt ledarskap.
Du ansvarar för att skapa resultat både genom din egen försäljning och genom att utveckla teamet.
Du kommer bland annat att:
Ansvara för din egen försäljningsbudget.
Coacha och följa upp säljteamet mot uppsatta mål.
Introducera och vidareutveckla nya Account Managers.
Säkerställa att arbetssätt, kvalitet och försäljningsprocesser följs.
Planera och driva säljaktiviteter som utvecklar kontoret.
Hantera den dagliga driften och bidra till en positiv arbetsmiljö.
Hålla budget-, utvecklings- och uppföljningssamtal med dina medarbetare.
Vem vi tror att du är
Vi söker dig som älskar försäljning och motiveras av att få människor omkring dig att lyckas.
Du behöver inte ha flera års erfarenhet som chef, vi lägger större vikt vid ditt driv, din affärsförståelse och din vilja att utvecklas som ledare.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av uppsökande B2B-försäljning via telefon.
Har dokumenterat goda försäljningsresultat.
Trivs med att ta ansvar och inspirera andra.
Är strukturerad, lösningsorienterad och prestigelös.
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du tidigare har coachat kollegor, haft teamansvar eller arbetat i en ledande roll.
Därför ska du välja ButiksDisplay
Hos oss får du möjlighet att utvecklas både som säljare och ledare i ett företag med höga ambitioner och korta beslutsvägar.
Vi erbjuder:
En tydlig utvecklingsplan inom ledarskap.
Löpande coachning och ledarskapsutveckling.
Säljtävlingar på både individ- och teamnivå.
En timmes träning på arbetstid varje vecka.
En arbetsplats certifierad som Great Place to Work.
Om ButiksDisplay
ButiksDisplay är en del av Lifestyle Mediapartner: en nordisk mediekoncern med specialistkompetens inom digital annonsering.
Genom våra digitala skärmar i över 250 ICA-butiker hjälper vi lokala företag att nå kunder precis där köpbeslut fattas. Tillsammans med ICA Sverige har vi byggt ett av landets största nätverk för lokal digital butikskommunikation och fortsätter att växa.
Nu söker vi fler engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla både våra kunders affärer och vår egen verksamhet.
Praktisk information
Placering: Eskilstuna
Anställning: Heltid, 6 månaders provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning.
Arbetstid: Måndag–fredag 08.00–17.00
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Redo att ta nästa steg?
Om du vill kombinera försäljning med ledarskap och utvecklas tillsammans med ett engagerat team ser vi fram emot din ansökan.
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lifestyle Media Partner Sverige AB
(org.nr 559037-3527), https://www.lifestylemedia.se/
Fristadstorget 2 (visa karta
)
632 18 ESKILSTUNA Arbetsplats
ButiksDisplay Eskilstuna Jobbnummer
10011378