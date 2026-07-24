Lärare i trä- och metallslöjd åk 3-9 till Myrsjöskolan, Nacka kommun
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2026-07-24
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Är du en engagerad slöjdlärare som vill inspirera elever att skapa, utvecklas och ta ansvar för sitt lärande? Vill du arbeta i en trygg och trivsam skola med välutrustade slöjdsalar och ett nära samarbete med kompetenta kollegor? Då kan tjänsten som lärare i trä- och metallslöjd på Myrsjöskolan vara rätt för dig. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ditt uppdrag
Som lärare i trä- och metallslöjd undervisar du elever i årskurs 3-9. Du är ansvarig för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i ditt ämne utifrån läroplanen. Du följer upp, bedömer, betygsätter och dokumenterar elevers kunskapsutveckling, samt har vid behov kontakt med vårdnadshavare. Mentorskap kan komma att ingå.
Undervisningen sker i halvklass i vår slöjdsal. Du introducerar olika tekniker, lär elever skissa och planera sitt arbete, samt stöttar dem genom hela arbetsprocessen – från idé till färdig produkt. Praktiska moment kombineras med teoretiska inslag om material, tekniker, hållbarhet, återvinning, återbruk och säkerhet. Du uppmuntrar elevernas kreativitet och ger utrymme för egna idéer och uttryck, och förmedlar slöjdämnets betydelse och användbarhet. Genom ett inkluderande arbetssätt anpassar du undervisningen utifrån varje elevs behov och förutsättningar. Vid behov genomför du extra anpassningar för att alla ska ges möjlighet att lyckas.
Rollen innebär nära kollegialt samarbete i både ämnes- och årskursarbetslag, och du ingår i ett nätverk inom rektorsområdet med flera slöjdlärare. På skolan arbetar ytterligare textilslöjdlärare. Ni har ett nära samarbete gällande elever, planering, bedömning, betygsättning och systematiskt kvalitetsarbete.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
lärarlegitimation med ämnesbehörighet i slöjd för årskurs 3-9, inriktning trä- och metallslöjd
erfarenhet av betyg och bedömning
erfarenhet av att undervisa i trä- och metallslöjd
erfarenhet av att arbeta inom skola
god digital kompetens med vana av att använda digitala verktyg
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
erfarenhet av att arbeta med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd
erfarenhet av mentorskap.
Är det här du?
För att lyckas i rollen som slöjdlärare hos oss är det viktigt att du har både intresse och förmåga att samarbeta och skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du har lätt för att samverka och planera tillsammans med dina kollegor kring gemensamma projekt och betygsättning. Du har god pedagogisk insikt och en väl utvecklad förståelse för betyg och bedömning. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen med en tydlig struktur och systematisk dokumentation. Undervisningen anpassar du efter elevernas olika förutsättningar och sätt att ta till sig kunskap, samtidigt som du har en genomtänkt balans mellan elevernas kreativitet och de pedagogiska samt säkerhetsmässiga krav som ämnet ställer. Som person är du flexibel och anpassar dig lätt till förändrade omständigheter samt ser möjligheter i förändring. Vidare tar du ansvar och egna initiativ i ditt arbete, förbereder material och ansvarar för ordning och trygghet i slöjdsalen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Myrsjöskolan är belägen nära det natursköna Myrsjön och Rensättra naturreservat i Nacka kommun. Skolan har cirka 1100 elever från årskurs F-9, fördelat på två byggnader. Myrsjöskolans målsättning är att vara en skola där elever och personal trivs och känner sig trygga. En skola med fokus på elevernas kunskapsutveckling. Eleverna ska uppleva att deras tid på skolan bidrar till en positiv personlighetsutveckling, bli rustade för framtida studier och arbetsliv. Vår strävan är att lära eleverna ta ansvar för sitt eget lärande och att vilja lära mer. Hos oss får du möjlighet att utvecklas tillsammans med kompetenta och erfarna kollegor. Vi är en skola där elever och lärare trivs tack vare personalens stora engagemang. Hos oss finns en stark sammanhållning och lång kontinuitet hos personalen vilket skapar god trivsel. Läs mer om oss här.
Vi arbetar efter mottot "Elever som trivs i sin skola lär sig mer".
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, subventionerad pedagogisk lunch, möjligheter till träning i skolans gym, köp av SL-kort via nettolöneavdrag. Du får även tillgång till en mångsidig intern stödfunktion som stödjer dig i ditt arbete.
Intresserad?
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start 10 augusti 2026. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Välkommen med din ansökan senast 2026-08-16!
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida här
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
)
131 40 NACKA Arbetsplats
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Myrsjöskolan Kontakt
Sveriges Lärare, expedition 070-4318974 Jobbnummer
10011389