Chaufför Fordonscompaniet Kristianstad
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2026-07-24
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Chaufför sökes – Fordonshämtningar över hela Sverige
Är du bosatt i Kristianstad med omnejd och vill ha ett fritt och varierande arbete där du får se stora delar av Sverige?
Fordonscompaniet i Kristianstad söker nu ytterligare en chaufför för hämtning av fordon runt om i hela landet. Vi söker dig som bor i Kristianstad eller närliggande orter, eftersom de flesta uppdrag utgår härifrån.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Arbetet består främst av att hämta personbilar hos privatpersoner, företag och bilhandlare runt om i Sverige. Du ansvarar för att fordonen hämtas och levereras på ett tryggt, professionellt och serviceinriktat sätt.
Vi hämtar normalt mellan 8 och 12 bilar varje månad, vilket innebär ett varierande antal uppdrag beroende på säsong och efterfrågan. Det här är ett arbete med stor frihet under ansvar där ingen dag är den andra lik
Arbetstider och lön
Arbetet kan förläggas till dagtid, kvällar, helger och nätter. Längre resor är en naturlig del av tjänsten och övernattningar på hotell kan förekomma vid uppdrag som sträcker sig.
Lönen är baserad med fast ersättning per körning, där beloppet varierar utifrån körningens avstånd och omfattning.
Vi söker dig som
• Bor i Kristianstad eller närliggande orter.
• Har B-körkort.
• Är flexibel och kan arbeta varierande tider.
• Är ansvarsfull, punktlig och självgående.
• Har ett professionellt bemötande och hög servicekänsla.
• Trivs med att köra bil och inte har något emot längre resor.
Vi erbjuder
• Ett omväxlande och självständigt arbete.
• Möjlighet att resa och se stora delar av Sverige.
• Stor frihet under eget ansvar
• Ett härligt team och en fantastisk arbetsplats
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation. Urval sker löpande, så vänta inte med att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
Endast via mejladressen
E-post: Info@fckristianstad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan chaufför". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fordonscompaniet i Kristianstad AB
(org.nr 559179-1305), https://fckristianstad.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10011385