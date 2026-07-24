Timvikarier till Sickla rektorsområdes förskolor, Nacka kommun
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Växthusets förskola / Barnskötarjobb / Nacka Visa alla barnskötarjobb i Nacka
2026-07-24
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Vill du ha ett flexibelt jobb där du gör verklig skillnad i barns vardag? Vi söker nu engagerade timvikarier till våra förskolor i Sickla – Växthusets, Universums, Sillkajens och Vilans förskola. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ditt uppdrag
Som timvikarie behöver du kunna hoppa in med kort varsel vid behov, både enstaka dagar och längre perioder. Du kommer att arbeta på flera av våra förskolor samt med barn i olika åldrar. Du leker, läser, sjunger och ritar med barnen. Du bidrar i det praktiska genom att vara behjälplig exempelvis vid av- och påklädnad, hygien och måltider. Du är aktiv såväl inomhus som utomhus. Tillsammans med övriga kompetenta medarbetare bidrar du till en trygg, rolig och utvecklande miljö för varje barn.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
god förmåga att uttrycka dig väl i svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
pågående eller avslutad gymnasial eller eftergymnasial utbildning som barnskötare
erfarenhet av arbete i förskola
erfarenhet från vård, omsorg eller annan verksamhet där du arbetat med människor och/eller barn tidigare.
Är det här du?
För att lyckas i rollen som timvikarie är det viktigt att du är en tillgänglig, ansvarstagande och hjälpsam person som genuint gillar att arbeta med barn. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med barn, kollegor och vårdnadshavare. Du lyssnar, relaterar till andra och är följsam. På ett självgående sätt har du förmåga att styra, strukturera och ansvara för din tid och dina arbetsuppgifter. Du har samtidigt lätt för att ta egna initiativ, hitta lösningar och sätta i gång aktiviteter utan att invänta instruktioner. För att leverera i rollen är det viktigt att du är flexibel, anpassningsbar och anträffbar. Du svarar i telefon samt kan snabbt och kort inpå komma till någon av förskolorna. Du har inga problem att arbeta på flera förskolor, avdelningar och med barn i olika åldrar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett flexibelt extrajobb där du har möjlighet att arbeta mycket om du vill. Vid god arbetsprestation finns det goda möjligheter till erbjudande om längre vikariat Hos oss får du en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas både som pedagog och person. Läs mer om våra förskolor här.
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Intresserad?
Tjänsten är en timavlönad tidsbegränsad anställning på deltid med tillträde snarast.
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer enbart din ansökan utifrån ditt CV och dina svar på ett antal frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Vi ser fram emot att få din ansökan senast 2026-08-07!
Utdrag ur Polisens belastningsregister för skola och förskola krävs i samband med anställning. Vi ber dig att välja "digitalt registerutdrag" för snabbare hantering. Länk
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida här
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
)
131 40 NACKA Arbetsplats
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Växthusets förskola Kontakt
Kommunal Pyret Due Hedlund (ordförande) pyret.due-hedlund@nacka.se Jobbnummer
10011388