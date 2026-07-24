Flyttmedarbetare/Flyttgubbe sökes
ViktorJ AB / Budjobb / Stockholm Visa alla budjobb i Stockholm
2026-07-24
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ViktorJ AB i Stockholm Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Vi söker en pålitlig och arbetsvillig flyttmedarbetare till vår växande flyttfirma Stockholm. Arbetet består av bohagsflytt, kontorsflytt samt bärhjälp hos privatpersoner och företag.
Arbetet är fysiskt krävande och passar dig som trivs med ett aktivt arbete där ingen dag är den andra lik.Dina arbetsuppgifter
Bära och transportera möbler och flyttlådor
Lastning och lossning av flyttbil
Montering och demontering av möbler
Ge kunder ett trevligt och professionellt bemötande
Samarbeta med kollegor för att genomföra flyttar på ett säkert och effektivt sätt
Vi söker dig som
Är i god fysisk form och klarar tunga lyft
Är ansvarstagande, punktlig och serviceinriktad
Kan arbeta i team
Är noggrann och rädd om kundernas ägodelar
Behärskar svenska eller engelska
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av flyttarbete eller annat fysiskt arbete
B-körkort (mycket meriterande)
Vi erbjuder
Ett omväxlande och aktivt arbete
Trevliga arbetskamrater
Introduktion och upplärning
Möjlighet till fortsatt anställning för rätt person
Ange alltid ämnesraden: "Flyttmedarbetare/Flyttgubbe" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: flyttservicestockholm@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Flyttmedarbetare/Flyttgubbe". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare ViktorJ AB
(org.nr 556952-4480) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Viktorj AB Jobbnummer
10011383