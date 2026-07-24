Barnskötare i fritidshem till Sågtorpsskolan, Nacka kommun
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2026-07-24
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Har du stort engagemang av att ge våra elever den bästa tänkbara starten i sitt skolliv? Vill du arbeta på en välorganiserad, trivsam och uppskattad F-6 skola som har stort fokus på kollegialt lärande och samarbete mellan personalen? Sök då rollen som barnskötare till Sågtorpsskolan redan idag!
Ditt uppdrag
I rollen som barnskötare arbetar du med elever i förskoleklass. Du ingår både i ett arbetslag för fritids samt ett team för förskoleklass som består av klasslärare, lärare mot fritidshem och barnskötare. Tillsammans planerar ni och lägger upp skoldagen för att eleverna ska få bästa möjliga undervisning och utveckling. Under skoldagen är du en närvarande, aktiv och stöttande pedagog i klassrummet. Under fritidsverksamheten är du delaktig i och ansvarar för fritidsaktiviteter. Tillsammans med dina fritidskollegor planerar, förbereder, genomför och utvärderar du aktiviteter utifrån satta styrdokument. Ni arbetar utifrån att fritids är pedagogisk undervisning samt att skolans olika teman och fokusområden även kan fortsätta under fritidshemmets tid.
Tillsammans ansvarar ni även för elevernas sociala utveckling, trygghet och aktiviteter på rasten samt genomför roliga och pedagogiska aktiviteter utomhus och inomhus. Vidare ingår från- och närvarohantering, daglig kontakt med vårdnadshavare, deltagande på fritids- och årskursmöten samt engagemang och delaktighet i skolans systematiska kvalitetsarbete.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
gymnasial eller eftergymnasialutbildning som barnskötare
erfarenhet av arbete inom förskola eller skola
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
god digital kompetens med god vana av att arbeta med IT som pedagogiskt verktyg
erfarenhet av att arbeta som barnskötare i fritidshem
erfarenhet av att arbeta med elever som är i behov av särskilt stöd
erfarenhet av att bidra i fritidshemmets utvecklings- och kvalitetsarbete.
Är det här du?
För att lyckas som barnskötare hos oss är det viktigt att du har en god förmåga att samarbeta och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du värdesätter teamarbete och förstår vikten av ett tätt samarbete mellan lärare och fritids för att skapa en trygg och stimulerande miljö för eleverna. Som person är du trygg i dig själv och behåller lugnet vid stressiga och utmanade situationer, vilket bidrar till trygghet både för elever och kollegor. Du har lätt för att hantera olika arbetsuppgifter, arbetssätt och situationer samt anpassar dig efter ändrade omständigheter – alltid med verksamhetens och elevens bästa och behov i fokus. På ett självgående sätt har du förmågan att styra, strukturera och ansvara för din tid och dina uppgifter. Samtidigt vågar och kan du leda andra, vilket gör dig till en tydlig och närvarade person både i undervisning och i fritidsverksamhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Sågtorpsskolan är en uppskattad F-6 skola. Vi har en härlig och vacker närmiljö i natursköna Saltsjö-Boo. Här ligger skog, vatten och flera naturreservat runtomkring oss som vi även gärna nyttjar i verksamheten. Vi är en av 18 skolor i hela Stockholm som är en generation Pep-skola. Det innebär att vi aktivt arbetar för en hälsosam skola. Vi är en välfungerande organisation med väl utformade strukturer, mallar och planer för årets olika händelser och arbetsuppgifter. Skolan har stort fokus på kollegialt lärande och samarbete mellan personalen. Vi har en varm atmosfär med hög trivselfaktor och en öppen kultur där vi delar med oss och inspirerar varandra i det dagliga arbetet. Läs mer om oss här.
Som barnskötare hos oss får du en trevlig arbetsplats med mycket arbetsglädje, du får arbeta med engagerade och kompetenta kollegor som vill samarbeta och utveckla verksamheten. Pedagogerna i förskoleklass brinner för att arbeta med de allra yngsta på skolan samt är väldigt duktiga och proffsiga på att få till en bra övergång mellan förskola och skola. Vi har en välfungerande fritidshemsverksamhet med nära samarbete mellan fritids och skolans övriga yrkesroller. Vi erbjuder dig fri tillgång till parkering, mentorskap till nyanställd personal, subventionerad lunch, friskvårdsbidrag upp till 3000kr per år samt lån av arbetskläder.
Intresserad?
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2026-08-03!
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering
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Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
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131 40 NACKA Arbetsplats
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Sågtorpsskolan Kontakt
Biträdande rektor
Gustaf Stokat gustaf.stokat@nacka.se Jobbnummer
10011387