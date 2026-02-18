Sök extrajobb här!
2026-02-18
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
Publiceringsdatum2026-02-18Om företaget
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Studerar du och vill jobba lite extra? Eller har du ett annat jobb om minst 50%? Då kan det vara dig vi söker!
Som behovsanställd hos oss får du möjlighet att utvecklas och arbeta med varierande och arbetsuppgifter. Du kommer att få ansvar för olika arbetsuppgifter inom produktionen, allt från att packa och sortera till att montera olika detaljer. Du kommer att vara en viktig del av vårt team och säkerställa att våra kunder kan behålla produktiviteten. Så ta på dig arbetskläderna och låt oss sätta igång!Kvalifikationer
Vi letar efter dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta inom produktion. För att vara behovsanställd och kunna arbeta extra hos oss krävs det att du har en annan 50% sysselsättning. Denna sysselsättning kan vara i form av ett annat arbete eller exempelvis studier.
Du får gärna ha tidigare erfarenhet från industriarbete och ha en flexibel arbetsinställning där du är beredd att hjälpa till där det behövs. Vi söker också någon som är noggrann, tar ansvar och kan samarbeta väl i team. Har du också truckkort är detta meriterande.
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att ringa konsultchef Alem Blagajcevic 070 - 727 23 77. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
