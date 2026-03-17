Software Test Engineer | Jönköping
2026-03-17
Vill du testa avancerade tekniska system - från sensorer och positionering till radio och automation? Hos Together Tech får du möjligheten att arbeta i framkant inom flera branscher och bidra till utvecklingen av hållbara, smarta och uppkopplade produkter.
Vi söker en Software Test Engineer som vill arbeta som konsult i varierande kunduppdrag inom exempelvis autonoma system, robotics, connectivity och simuleringsmiljöer.Beroende på uppdrag kombinerar du fält- och labbtester med automation, datainsamling och analys i varierande tekniska miljöer. I rollen deltar du i hela testkedjan från kravgranskning och testdesign till utförande, analys och förbättringsförslag. Du arbetar nära utvecklingsteam, är delaktig i teststrategier och får möjlighet att påverka både metodik och testmiljöer. Några av dina framtida arbetsuppgifter:
Planera, designa och utföra verifiering av mjukvara, elektronik och sensorsystem.
Arbeta med både manuella och automatiserade tester, inklusive utveckling av regressionstester i Python.
Genomföra både manuella och automatiserade tester.
Samla in och analysera data, loggar, signaler, mätvärden.
Dokumentera avvikelser, återkoppla till utvecklare och bidra till förbättring av testmetoder.
Din tekniska bakgrund
Master-/kandidatexamen inom data, elektro eller närliggande område.
Flerårig erfarenhet av test i R&D-miljöer, med goda kunskaper i C++, Python och/eller C#.
Erfarenhet av testautomation och regressionstestning, gärna i hårdvarunära miljöer såsom HIL/testriggar.
God kommunikationsförmåga, flytande i svenska och engelska.
Du har B-körkort inom EU.
Meriterande med ISTQB-certifiering samt erfarenhet av CI/CD-miljöer.
En del av våra uppdrag finns inom säkerhetsklassade områden och för dessa krävs en säkerhetsprövning innan du kan påbörja uppdraget. Svenskt medborgarskap är krav gällande säkerhetsklassat område.
Dina personliga egenskaper
Att vara konsult kräver en flexibel och nyfiken grundinställning, ett självständigt arbetssätt och förmågan att bygga starka relationer med kunder och kollegor. Du är intresserad av de senaste teknikerna inom testning och är motiverad att utvecklas tillsammans med oss.
Together Tech för hållbar produktutveckling
Vi ger möjligheter till att kunna utvecklas genom en variation av uppdrag inom olika branscher och områden, i uppdrag hos kund eller i något av våra spännande in-houseprojekt. Hos oss på Together Tech arbetar du tillsammans med andra ingenjörer som brinner för miljö och hållbarhet, alla med en vilja att skapa bestående lösningar med hjälp av teknik - eller som vi säger: Better World Tech!
Din utveckling & vårt stöd
Din utveckling och ditt välmående är viktigt för oss varpå vi erbjuder förmåner som stöttar dig och din karriär på bästa sätt. Vi värdesätter vikten av trygg anställning och fast lön, och är kollektivanslutna. För att främja din hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag på 4000 kr per år och även hälsoundersökning, bidrag till aktiviteter och friskvårdsrabatter.
Vi gillar att umgås med varandra i olika sociala aktiviteter, som passar alla! Alltifrån afterworks, sportaktiviteter och 5-kamp till företagskonferenser. Vi strävar efter att ge dig förutsättningar att växa genom olika uppdrag och projekt samt individuella utvecklingsplaner. Vi erbjuder även kurser inom hållbarhet och andra områden inom ramen för din roll och dina mål. Vi är stolta över att vara utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2026, 2025 och 2024 av Karriärföretagen!
För frågor kring den aktuella tjänsten, kontakta rekryterande ledare Claes Jonsson, på telefon +46700 889 729
