Software Quality Assurance Engineer
Professional Galaxy AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-05
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande.
Vi söker nu en Software Quality Assurance Engineer hos var kund.
Om uppdraget
Vi söker en Software Quality Assurance Engineer med passion för kvalitet och automatiseringVill du vara med och säkerställa högsta möjliga kvalitet i utvecklingen av avancerade mjukvarusystem? Trivs du i en operativ roll där du får arbeta nära utvecklare, bidra med din tekniska kompetens och samtidigt skapa struktur och kvalitet i komplexa miljöer? Då kan det här vara rätt roll för dig.
Din rollSom Software Quality Assurance Engineer blir du en nyckelperson i vårt utvecklingsteam. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med utvecklare och andra intressenter för att bygga in kvalitet i våra processer från start. Ditt fokus kommer att vara både strategiskt och hands-on - från att stötta i automatisering av tester och processer till att säkerställa efterlevnad av relevanta standarder för säkerhetskritiska system.
Ditt uppdrag kommer vara att:* Arbeta operativt tillsammans med utvecklingsteamen för att integrera kvalitet i varje steg av utvecklingscykeln* Stödja arbetet med testautomatisering och kvalitetssäkring* Säkerställa att processer och dokumentation uppfyller krav enligt branschstandarder (exempelvis RTCA/DO-178)* Agera som en brygga mellan utveckling, test och andra funktioner i organisationen* Vara en ambassadör för kvalitet och bidra till ständig förbättring i arbetssätt och kultur
Din profilVi söker dig som har:* Erfarenhet av mjukvaruutveckling och ett genuint intresse för kvalitet* Kunskap om standarder för säkerhetskritiska system (t.ex. RTCA/DO-178, ISO 26262, IEC 61508)* Förmåga att kommunicera och samarbeta effektivt med olika delar av organisationen* Ett analytiskt sinne och ett proaktivt arbetssätt* Erfarenhet av testautomatisering och verktyg som t.ex. Jenkins, Python, Git, etc. är meriterande
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.
Startdatum: 2026-02-09
Slutdatum: Öppet
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Startdatum: 2026-02-09

Slutdatum: Öppet

Sista dag att ansöka är 2026-01-30
