Software Engineer / Test Engineer - Robotik & Automation
Zetterholm & Partners AB / Datajobb / Västerås Visa alla datajobb i Västerås
2025-12-11
Plats: Västerås|Omfattning: 100% på plats|Period: 26 jan 2026 - 25 jan 2027
Vill du arbeta i teknikens framkant och säkerställa kvaliteten i avancerade robotsystem? Vi söker en erfaren Software/Test Engineer konsult till kund som vill bidra till att höja kvaliteten på nästa generations utvecklingsprojekt inom robotik och industriell automation.
Om uppdraget
Du kliver in i ett system- och applikationstestteam där du får en nyckelroll i att kvalitetssäkra kompletta system - inklusive mjukvara, elektronik och robotmanipulatorer. Arbetet är varierat och praktiskt, och du blir länken mellan utveckling, test, produktägare och globala team.
Du kommer bland annat att:
Kommunicera och samordna mellan olika interna och externa intressenter
Driva samarbetet med globala solution centers för att ta fram testkonfigurationer och testspecifikationer
Hantera dialog med produktägare kring förväntningar och material (t.ex. bilder och video)
Driva förbättringsarbete inom test- och utvecklingsprocesser
Sätta upp robotceller
Programmera robotar (RAPID)
Utveckla och genomföra tester
Skriva testdokumentation och testspecifikationer
För att trivas och lyckas i rollen är du strukturerad, kvalitetsmedveten och har ett stort tekniskt intresse för automation och robotik. Du är självgående, lösningsorienterad och trygg i att arbeta både praktiskt och analytiskt.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av RAPID-programmering
Erfarenhet av C# (nivå flexibel)
Kunskap om robotsystem och elektronikhårdvara
Erfarenhet av att arbeta med test, gärna av kompletta automationssystem
God förmåga att kommunicera teknisk information
Mycket goda kunskaper i engelska; svenska är starkt meriterande
Utbildning/erfarenhet:
2-6 års relevant arbetslivserfarenhet och en teknisk högskoleutbildning, eller
10-15 års relevant erfarenhet med annan teknisk bakgrundDina personliga egenskaper
Organiserad och resultatinriktad
Självmotiverad och initiativtagande
Hög kvalitet- och säkerhetsmedvetenhet
Arbetsplats & arbetssätt
Arbetet sker på plats i Västerås i en avancerad teknikmiljö där du blir del av ett team som arbetar nära produktägare, utvecklare och globala kompetenscenter. Ersättning
