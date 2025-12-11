Software Engineer / Test Engineer - Robotik & Automation

Zetterholm & Partners AB / Datajobb / Västerås
2025-12-11


Plats: Västerås|Omfattning: 100% på plats|Period: 26 jan 2026 - 25 jan 2027
Vill du arbeta i teknikens framkant och säkerställa kvaliteten i avancerade robotsystem? Vi söker en erfaren Software/Test Engineer konsult till kund som vill bidra till att höja kvaliteten på nästa generations utvecklingsprojekt inom robotik och industriell automation.
Om uppdraget
Du kliver in i ett system- och applikationstestteam där du får en nyckelroll i att kvalitetssäkra kompletta system - inklusive mjukvara, elektronik och robotmanipulatorer. Arbetet är varierat och praktiskt, och du blir länken mellan utveckling, test, produktägare och globala team.
Du kommer bland annat att:

Kommunicera och samordna mellan olika interna och externa intressenter

Driva samarbetet med globala solution centers för att ta fram testkonfigurationer och testspecifikationer

Hantera dialog med produktägare kring förväntningar och material (t.ex. bilder och video)

Driva förbättringsarbete inom test- och utvecklingsprocesser

Sätta upp robotceller

Programmera robotar (RAPID)

Utveckla och genomföra tester

Skriva testdokumentation och testspecifikationer

Profil
För att trivas och lyckas i rollen är du strukturerad, kvalitetsmedveten och har ett stort tekniskt intresse för automation och robotik. Du är självgående, lösningsorienterad och trygg i att arbeta både praktiskt och analytiskt.
Vi söker dig som har:

Erfarenhet av RAPID-programmering

Erfarenhet av C# (nivå flexibel)

Kunskap om robotsystem och elektronikhårdvara

Erfarenhet av att arbeta med test, gärna av kompletta automationssystem

God förmåga att kommunicera teknisk information

Mycket goda kunskaper i engelska; svenska är starkt meriterande

Utbildning/erfarenhet:

2-6 års relevant arbetslivserfarenhet och en teknisk högskoleutbildning, eller

10-15 års relevant erfarenhet med annan teknisk bakgrund

Dina personliga egenskaper
Organiserad och resultatinriktad

Självmotiverad och initiativtagande

Hög kvalitet- och säkerhetsmedvetenhet

Arbetsplats & arbetssätt
Arbetet sker på plats i Västerås i en avancerad teknikmiljö där du blir del av ett team som arbetar nära produktägare, utvecklare och globala kompetenscenter.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Zetterholm & Partners AB (org.nr 559521-8818), http://www.exempel.com

Kontakt
Viktor Zetterholm
viktor@zetterholmpartners.se
072 25 25 828

Jobbnummer
9638816

