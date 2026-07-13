Software Engineer
Försvarets Radioanstalt / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-13
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Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker dig som är skarp och tekniskt intresserad, och som vill utvecklas och bli ständigt bättre. Du är alltid hungrig på nya kunskaper och vill använda din dyrbara tid till att göra Sverige tryggare. På FRA arbetar vi med unika uppgifter – för Sveriges säkerhet och integritet.
Ditt uppdrag
I rollen som Software Engineer utvecklar och underhåller du lösningar som hanterar stora mängder data och utvinner och förädlar de relevanta delarna till efterföljande system för användning i verksamhetens underrättelseproduktion och cybersäkerhetsarbete. Världen förändras och så även de data som behövs i vårt arbete för att skydda vår demokrati. Därför sker kontinuerlig utveckling i takt med att nya krav uppstår.
Du kommer att ingå i ett team med helhetsansvar för sina system. Teamet arbetar agilt med utveckling och drift, med stort ansvar och mandat i det dagliga arbetet i samarbete med den strategiska ledningen utifrån verksamhetens behov och prioriteringar. Teamet har ett nära samarbete med andra delar inom produktionen av underrättelseinformation, både med slutanvändare (analytiker) och andra tekniska team.
I teamet ansvarar ni för att bygga helt nya produktionsmiljöer och förmågor, men även för att underhålla och automatisera befintliga produkter. Systemen är en blandning av open source, egenutvecklade samt externa produkter. Ni deltar i design, arkitekturval, implementation, testning, driftsättning, underhåll och avveckling/migrering av dessa produkter, det vill säga hela livscykeln.
Teamet ingår i en enhet med två team som har fokus huvudsakligen på systemutveckling/förmågeutveckling respektive systemintegration mot plattformar/nät, för system som hanterar stora mängder data till underrättelseproduktionen och cybersäkerhetsarbetet. Rollen som Software Engineer kan placeras i ettdera av de två teamen, beroende på kunskap, erfarenhet och intresse.
Vi strävar alltid efter att våra medarbetare ska trivas och utvecklas. Vi ser det som en förutsättning för teamets effektivitet. I teamet uppmuntrar vi kreativitet och nytänkande. Vi har kompetensmässigt djup och bredd, och samarbetet i gruppen är starkt. Via utbildningar, konferenser och egen omvärldsbevakning håller vi oss uppdaterade på den senaste tekniken. Tillsammans utvärderar vi och tar del av varandras insikter.
Du kan
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning inom datateknik, systemvetenskap eller liknande område, alternativt förvärvat motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet
Goda kunskaper i att arbeta i Linuxmiljö
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skift
För oss är det viktigt att du är nyfiken, ödmjuk och har ett driv att lära dig nya saker. Det är även meriterande för tjänsten om du har erfarenhet från ett eller flera av följande områden som du kan komma i kontakt med i olika utsträckning:
Programmering för systemautomation i Linuxmiljöer (t.ex. Bash/shellscript, Python, Go)
Hårdvarunära programmering på Linuxservrar (primärt C , men även Rust)
DPDK/XDP
Kubernetes (t.ex. RKE2)
Containerteknologi (t.ex. Docker, Podman)
Infrastructure as Code (t.ex. Ansible, Puppet)
GitOps och att arbeta automatiserat mot repon (t.ex. ArgoCD)
Nätverk (t.ex. DNS, routning, brandväggar, IP-protokoll, Snort/Suricata)
Övervakning och metrik (t.ex. Grafana/Prometheus, Kibana/Elasticsearch, Nagios/Checkmk)
Fysisk serverhårdvara
Stora dataflöden (t.ex. olika message buses eller Apache NiFi)
Du är
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, och söker dig som känner igen dig i följande egenskaper:
Samarbetsförmåga – Du arbetar bra med andra människor. Du relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt och lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Självgående – Du tar ansvar för din uppgift, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare.
Mål- och resultatorienterad – Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande och förändrar din inriktning när målen ändrar sig.
Problemlösande analysförmåga – Arbetar bra med komplexa frågor och använder kreativitet för att hitta nya angreppssätt. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle – militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har – vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
För mer information om FRA besök www.fra.se
(http://www.fra.se/).
För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
(http://www.ncsc.se/).
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Före en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. I denna rekryteringsprocess kommer arbetsprov/tester att tillämpas. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-08-09
Referensnummer 2026FRA306-2
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sökord: Linux, RHEL, infrastruktur, infrastructure, Bash, shellscript, Python, Go, GitOps, Kubernetes, Docker, Podman, nätverk, network, server, serverhårdvara, automation, automatisering, Ansible, C , Rust, Go
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026FRA306-2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365)
Box 301 (visa karta
)
161 26 BROMMA Arbetsplats
FRA, Teknik Kontakt
Fackliga företrädare 010-557 46 00 Jobbnummer
10000709