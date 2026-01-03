Software Developer för produktbolag
2026-01-03
Vår kund är ett internationellt industriföretag i stark tillväxt som satsar långsiktigt på digitalisering, teknik och kompetensutveckling. De befinner sig på en spännande tillväxtresa där IT spelar en central roll i att skapa effektiva arbetssätt, innovation och en förstklassig kundupplevelse. Nu söker vi en Software Developer som vill vara med och bygga robusta och framtidssäkra lösningar i en global miljö.
Om rollen
Du blir en del av ett globalt IT-team och arbetar i tvärfunktionella team tillsammans med både IT och verksamheten. Teamet ansvarar för att stödja ett stort antal internationella bolag och hanterar allt från affärssystem till skräddarsydda applikationer.
I rollen kommer du att designa, utveckla och driftsätta skalbara och tillförlitliga IT-lösningar som möter verksamhetens behov. Du samarbetar tätt med utvecklare, tekniska specialister och intressenter för att säkerställa hög kvalitet, prestanda och stabilitet i system och processer.
Dina ansvarsområden omfattar bland annat:
Design och implementation av IT-lösningar i linje med affärsmål och krav
Automatisering och optimering av utvecklings-, test- och driftsättningsprocesser
Övervakning, felsökning och hantering av incidenter
Säkerställande av säkerhet, tillgänglighet och regelefterlevnad i IT-miljöerna
Tekniskt stöd och vägledning till utvecklingsteam och andra intressenter
Omvärldsbevakning av nya tekniker och rekommendation av förbättringar
Deltagande i arkitektur- och lösningsdesign
Systemintegration samt vidareutveckling och förvaltning av befintliga lösningar
Du kommer även att:
Stötta teamet där behov finns och bidra till gemensamma leveranser
Vara delaktig i kravarbete, både internt och gentemot externa partners
Arbeta aktivt med kontinuerliga förbättringar inom området
Vi tror att du har:
Högskole- eller universitetsexamen inom datavetenskap, teknik eller motsvarande
Minst 3 års erfarenhet som utvecklare, DevOps engineer eller liknande roll
Erfarenhet av lösningsarkitektur
Vana av att arbeta med moln- och hostingplattformar såsom GCP, Azure eller AWS
Erfarenhet av DevOps-verktyg och tekniker som exempelvis Terraform, Docker och GitHub
Programmeringskunskaper i exempelvis C#, Java och/eller TypeScript
Som person är du:
En nyfiken och ansvarstagande lagspelare som trivs i föränderliga miljöer och uppskattar samarbete. Du har ett starkt kvalitetsfokus, ett strukturerat arbetssätt och ett genuint intresse för att skapa värde för både verksamhet och användare.
Om du tycker att vårt förslag är intressant och du uppfyller ovanstående krav för tjänsten, tveka inte att ansöka.
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
About Comstream:
Comstream is a dynamic and growing organization with approximately 80 employees. We specialize in connecting top IT talent with ambitious growth companies, while also delivering outstanding customer support across a wide range of industries. In addition, we proudly develop and continuously improve our proprietary SaaS platform, Jobshark, designed for tech recruitment and freelancing.
Over the past few years, we've achieved significant growth - and we're just getting started. If you're looking to join an international company with a welcoming welcoming, Scandinavian-inspired culture, Comstream could be the perfect fit. We're committed to your professional development and offer an environment where you're empowered to thrive.
At Comstream, teamwork is the foundation of everything we do. We foster a culture where every voice is heard, and where collaboration, freedom, and empowerment aren't just values - they shape the way we work every day. Here, you'll have the opportunity to make a meaningful impact.
