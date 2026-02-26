Software Developer
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Software Developer hos vår kund.
Senior ServiceNow Plattformutvecklare - CSDM & CMDB Vi söker en erfaren och tekniskt stark ServiceNow plattformutvecklare som vill ta en aktiv roll i vidareutvecklingen av en affärskritisk ServiceNow-plattform med över 20 000 användare.
I denna roll blir du en del av ett engagerat och kompetent ServiceNow-team med ansvar för plattformens långsiktiga hälsa, arkitektur och utveckling. Du arbetar brett över plattformen med särskilt fokus på CMDB, CSDM, integrationer samt vidareutveckling av funktionalitet inom exempelvis Employee Center och Performance/Platform Analytics.
Rollen innebär både operativ utveckling och strategiskt bidrag i arkitekturdiskussioner, där du är med och säkerställer skalbara, hållbara och affärsanpassade lösningar.
Ansvarsområden Utveckla och förvalta plattformskomponenter såsom Business Rules, Client Scripts, Script Includes, ACL:er och integrationer Designa, utveckla och felsöka flöden och automationer inom olika delar av ServiceNow-plattformen Säkerställa en strukturerad och korrekt uppbyggd CMDB enligt CSDM Analysera verksamhetskrav och omsätta dem till tekniska lösningar och specifikationer Delta i workshops och dialoger med verksamhet och intressenter Bidra i arkitektur- och designbeslut med fokus på långsiktighet, prestanda och kvalitet Agera tekniskt stöd till andra förvaltningar inom ServiceNow-området Rollen i organisationen Du arbetar i geografiskt distribuerade team organiserade kring produktområden. Rollen kräver god samarbetsförmåga, tydlig kommunikation och förmåga att arbeta självständigt i komplexa miljöer.
Övrig information Placeringsort: Stockholm Arbetsmodell: På plats Uppdragsperiod: ASAP till Öppet Uppdragsform: Konsultuppdrag eller hyrköp
