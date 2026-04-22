Sodexo - material och textilhantering på Vrinnevisjukhuset
Sodexo AB / Vaktmästarjobb / Norrköping
2026-04-22
När du vill att jobbet ska vara mer än bara ett jobb erbjuder vi variation på olika sätt. Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Hos oss får du intressanta och utmanande arbetsuppgifter.
Sodexo AB arbetar på uppdrag av Region Östergötland. Vår verksamhet i Östergötland innefattar vaktmästeritjänster, lokalvårdsarbete & måltid på Lasarettet i Motala och Vrinnevisjukhuset i Norrköping, måltidtjänst på Universitet i Linköping samt lokalvård på vårdcentraler i centrala Linköping med omnejd. Vi förser även Region Östergötland med material till vården från Centraldepån i Norrköping.
Nu söker vi flera medarbetare för att jobba med material och textilhantering på Vrinnevisjukhuset på olika avdelningar samt på operationsenheter. Att arbeta hos oss är varierande, utmanande och kräver stort personligt engagemang.
Dina arbetsuppgifter kommer bla bestå av:
Beställa och packa upp textil/tvätt
Beställa och packa upp material i vården
Uppackning av personalkläder
Utföra stödtjänster till operations enheter
Utföra mellanstädning i operationsal
Annat angränsade servicearbete
Kvalifikationer/krav:
Gymnasiumexamen eller motsvarande
Meriterande om du jobbat inom lagerverksamhet eller liknande arbetsuppgifter
Mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Datavana
Personliga egenskaper:
Flexibel
Drivande
Självgående
Mycket hög servicevilja
Lätt för att samarbeta
God social kompetens, öppen och utåtriktad
Bra sinne för ordning och reda och hög kvalitet
Anställningsform och arbetstider:
Visstidsanställning 100% med möjlighet till långsiktigt samarbete om du är rätt person.
Arbetstider varierar mellan 7:00 till 17:00 vardagar.
Har du frågor kontakta arbetsledare för inre logistik Maria Sereti via mejl mailto:maria.sereti@sodexo.com
(Ansökan kan endast göras via vår hemsida. Ansökan via mail hanteras ej.)
Observera att alla medarbetare inom Sodexo behöver genomgå identitetsvalidering innan anställning påbörjas.
Välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag 2024-05-30.
Sodexokoncernen Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), https://se.sodexo.com/
Gamla Övägen 25
)
603 79 NORRKÖPING
