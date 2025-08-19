Södermalms grupp- och servicebostäder söker stödassistent
Prima Lss Omtanke Sverige AB / Vårdarjobb / Stockholm Visa alla vårdarjobb i Stockholm
2025-08-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prima Lss Omtanke Sverige AB i Stockholm
Prima LSS Omtanke AB är ett mindre vårdföretag som driver Södermalms grupp- och servicebostäder samt Teckentullens dagliga verksamhet.
Vår ambition är att erbjuda en verksamhet av absolut högsta kvalitet där brukarnas behov och önskemål alltid står i fokus. Verksamheten har erhållit Stockholms stads kvalitetspris vid flera tillfällen och vi får alltid mycket höga resultat i brukarundersökningar och strävar ständigt mot att bli ännu bättre.
Vi ställer således höga krav på våra medarbetare.
Arbetsuppgifterna är de sedvanliga för en boendeenhet inom LSS; att ge brukarna stöd, service och god omvårdnad utifrån var och ens behov och önskemål, både i de vardagliga sysslorna som vid fritidsaktiviteter. På enheten bor individer med svår till måttlig intellektuell funktionsnedsättning där några även har autismdiagnos.
Det är en trivsam grupp med unika individer, alla lätta att tycka om. Vissa lugnare, andra mer aktiva. Fritid och livskvalitet ses som viktiga delar av arbetet.
Hos oss trivs du om du uppskattar att arbeta utifrån en given struktur och gillar utveckling. Vi är en verksamhet som befinner oss i en ständig framåtrörelse. Hos oss ges stora möjligheter att utvecklas i sin professionella roll som stödassistent. Våra interna utbildningar är mycket uppskattade, inte minst de spelfilmer vi gör tillsammans.
Vi önskar att du:
roas av den här typen av arbete
förstår brukares perspektiv
är lyhörd
är ansvarstagande
har god kunskap inom pedagogik/AKK
har erfarenhet, minst från vårdande yrken eller från pedagogisk verksamhet.
Tjänsten är på 100% och vi arbetar utifrån ett femveckorsschema med tjänstgöring två helger av fem, i övrigt dag- och kvällspass. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
E-post: tobias.skog.tietz@prima-lss.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Stödassistent TG". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima LSS Omtanke Sverige AB
(org.nr 559062-6791)
Tullgårdsgatan 20 (visa karta
)
116 68 STOCKHOLM Arbetsplats
Södermalms Grupp och Servicebostäder Kontakt
Verksamhetschef
Tobias Skog Tietz tobias.skog@prima-lss.se 072-729 12 08 Jobbnummer
9465812