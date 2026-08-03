Socionom till Barn- och ungdomshälsan
Region Västmanland / Kuratorjobb / Västerås Visa alla kuratorjobb i Västerås
2026-08-03
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eller i hela Sverige
Är du utbildad socionom och motiveras av behandlingsarbete med barn, ungdomar och deras familjer? Som medarbetare på Barn- och Ungdomshälsan har du en meningsfull roll där du får möjlighet att stötta barn och ungdomar och deras familj i ett tidigt skede.
Väcker det ett intresse hos dig? Då hoppas vi att vi snart får läsa din
ansökan!Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Till vår arbetsgrupp i Västerås söker vi nu dig som motiveras av att i ett tidigt skede hjälpa och stötta barn och ungdomar med lindrig till måttlig psykisk ohälsa samt deras familjer. Du kommer att genomföra bedömningar och behandlingar med barn och unga i åldrarna 5-18 år. En stor del av arbetet är egna behandlande samtal och gruppinsatser. Del av ditt arbete med behandling och bedömning kan även ske via digitala kanaler. Det kan också bli aktuellt att bemanna vår telefonmottagning där kortare bedömningssamtal genomförs. Samarbete med vårdgrannar förekommer. Vi befinner oss i en utvecklingsfas och har fått ett utökat uppdrag med målbilden att finnas till för ännu fler barn- och unga. Du får nu chansen att komma in i ett skede där vi hittar nya arbetssätt och där möjligheten att utveckla och påverka är stor.
Om arbetsplatsen
Barn- och ungdomshälsan tillhör området Nära vård som finns inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Vi har i uppdrag att på primärvårdsnivå ta emot barn och ungdomar med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Verksamheten är länsövergripande i Västmanlands län och samverkar med samtliga vårdcentraler i länet.
Vi som arbetar på Barn- och ungdomshälsan är psykologer och socionomer med grundläggande psykoterapiutbildning. Vi är en icke medicinsk verksamhet som möter barn och unga med psykisk ohälsa och deras föräldrar för bedömningar och kortare behandlingar. Vi strävar efter att hela tiden ligga i framkant vad gäller behandlingsmetoder och håller oss uppdaterade med ny forskning inom området. Vi arbetar också med att hitta nya arbetssätt för att nå fler, exempelvis genom digitala möten och internetbehandlingar.
Du välkomnas av en trygg arbetsgrupp med mycket erfarenhet och bred kompetens där vi ställer upp för varandra.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
en arbetsplats för livets olika skeden
gratis träning på vårt fullt utrustade gym
friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal eller om du vill komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna.Kvalifikationer
Du som söker är utbildad socionom. Det är meriterande om du har grundläggande psykoterapiutbildning. Vi ser positivt på om du har tidigare erfarenhet av evidensbaserat bedömnings- och behandlingsarbete riktat mot barn, ungdomar och familjer. Har du erfarenhet av arbete mot skola, inom primärvård eller liknande verksamhet ser vi det också som meriterande. Erfarenhet av journalsystemet Cosmic är meriterande. Vårt arbete styrs av dokument som många gånger är på svenska och du behöver därför ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift. Du behöver också kunna hantera dator som arbetsverktyg i det dagliga arbetet. B-körkort är ett krav.
För att passa hos oss ser vi att du är en trygg och empatisk person som i arbetssammanhang självständigt kan planera, genomföra och följa upp ditt arbete. Det är viktigt att du har lätt för att samarbeta med andra. Du lockas av ett arbete där du är delaktig i den fortsatta utvecklingen av verksamheten tillsammans med dina kollegor. Det här är ett jobb för dig som ser möjligheter och som gärna delar med dig av din kompetens och är nyfiken på andras.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid, Västerås
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättningSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 23 augusti 2026
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuerna kommer att hållas 3 september samt 4 september 2026.
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Innan erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister. Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
721 89 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västmanland Jobbnummer
10018306