Socialsekreterare, Utredning äldre
2025-11-17
Vill du ha ett spännande och omväxlande arbete där du verkligen gör skillnad?
Hos oss får du ett meningsfullt och varierat arbete där du har möjlighet att påverka och bidra till en trygg och kvalitativ äldreomsorg.
Rollen innebär ibland utmaningar, såsom komplexa bedömningar och behov av att snabbt prioritera om. Samtidigt får du ta del av många positiva möten med människor, följa deras utveckling och vara en viktig del i att forma framtidens äldreomsorg.
Äldreomsorgens vision: Tillsammans för ett bättre liv - livet ut.
Vi arbetar mot två övergripande mål: att stärka den äldres självständighet i hemmet samt att säkerställa en trygg och säker vård och omsorg. Arbetet utgår från våra fyra strategiska inriktningar: samarbeta, förebygga, kompetensförsörja och digitalisera. Med vår gemensamma vision skapar vi drivkraft, innovation och fokus framåt.
Vi ser nu fram emot att välkomna två socialsekreterare till vårt arbetslag!Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Inom Utredning Äldre möter vi personer från 65 år och uppåt som, på grund av åldrandet och dess konsekvenser, behöver stöd och hjälp. Vi tar emot ansökningar, utreder och fattar beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) samt följer upp besluten för att säkerställa att varje individ får sina behov tillgodosedda. Vi utreder enligt modellen IBIC, Individens Behov i Centrum.
Du arbetar självständigt men också i nära samarbete med kollegor, andra professioner och verksamheter både internt och externt. Enheten består av cirka 40 medarbetare och vårt kontor ligger centralt i Umeå.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad socionom med något års erfarenhet av av myndighetsutövning där du genomfört utredningar och beslut utifrån socialtjänstlagen (SoL). Du kan uttrycka dig väl i svenska språket i både tal och skrift och innehar B-körkort.
I rollen som socialsekreterare möter du ofta människor i svåra livssituationer, därmed är det viktigt att du som person är trygg och stabil och kan se den enskilde individens behov och sätta in det i ett större perspektiv. Du är bra på att ta egna initiativ och kan arbeta självständigt, men har likväl en god samarbetsförmåga och ser samverkansfrågor som en naturlig del i ditt arbete. Arbetet ställer krav på flexibilitet och förmåga att omprioritera med kort varsel då arbetsbelastningen kan vara hög under perioder. Du vill aktivt vara med och utveckla verksamheten och bidra till en god arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
