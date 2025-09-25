Socialsekreterare utredare
Lindesbergs kommun, Individ och familj / Socialsekreterarjobb / Lindesberg Visa alla socialsekreterarjobb i Lindesberg
Socialnämndens avdelning för Individ och familj består av familjeenheten, försörjningsstöd och öppenvård. För oss är kvalitet och rättssäkerhet huvudfokus och vi arbetar fortlöpande med ett utvecklingsarbete för att möjliggöra en bra insats för barn, unga och vuxna.
På familjeenheten handlägger vi det som utgör myndighetsutövande arbete kring barn, unga och deras familjer, samt vuxna missbrukare och våld i nära relation. Till enheten hör också uppföljning av insatser, familjehemsarbete samt familjerätt. Vi är sammanlagt 27 personer.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare möter du målgruppen barn och ungdomar upp till 20 år samt vårdnadshavare. Ditt uppdrag är främst att utreda och handlägga ärenden enligt SoL och LVU, även uppföljningar av öppenvårdsinsatser samt SiS/HVB.
Du kommer att samarbeta med interna såväl som externa resurser. Du arbetar enligt BBIC och dokumenterar i verksamhetssystemet VIVA. För att trivas hos oss föredrar du att arbeta i team med ett gemensamt ansvarstagande samtidigt som du självständig driver arbetet framåt. I rollen är det viktigt att du är lyhörd i kontakten med andra och du har en naturlig förmåga att sätta dig in i andras perspektiv utan att förlora din professionella integritet. Arbetet ställer krav på god kommunikativ förmåga vilket bl. a innebär att du på ett tydligt och strukturerat sätt kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Som socialsekreterare krävs även en flexibilitet och förmåga att snabbt ställa om i händelse av att ett ärende kräver det.
Du erbjuds en trygg anställning och vi värnar om ditt välmående och utveckling på jobbet. Du kommer att ingå i en nyfiken arbetsgrupp och du får ett kontinuerligt stöd i ärenden av närmaste chef, samordnare, kollegor samt extern handledning. Som nyanställd hos oss får du introduktion, för att du ska känna dig trygg i din nya roll. Vi erbjuder dig en fadder som stöd i praktiska frågor samt en mentor för din utveckling av yrkesrollen. Vidare så kommer du att erbjudas möjlighet till kompetensutveckling och utbildningar.
Vi söker dig som är socionom och har flerårig erfarenhet av arbete inom socialtjänstens myndighetsutövning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder motionstimme/motionspeng, flextid och du har möjlighet att semesterväxla och få fler semesterdagar. Det finns även möjlighet att arbeta på distans vissa dagar, när arbetsuppgifterna är lämpliga för det. Vi har ett pågående projekt med förtroendearbetstid tid 5h/vecka för att främja Familjeenhetens arbetsmiljö.Kvalifikationer
Socionomexamen
• Tidigare erfarenhet av utredning och handläggning av SoL samt LVU.
• B-körkort
• Goda kunskaper i dokumentation
• God förmåga att uttrycka dig såväl muntligt som skriftligt
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
För arbete som socialsekreterare ska registerutdrag från polisens misstanke- och belastningsregister uppvisas.
ÖVRIGT
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs kommun
Lindesbergs kommun, Individ och familj Kontakt
Enhetschef familjeenheten
Klas Östman klas.ostman@lindesberg.se Jobbnummer
