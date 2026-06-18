Socialsekreterare Ungdomsgruppen
Nässjö kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Nässjö Visa alla socialsekreterarjobb i Nässjö
2026-06-18
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Är du socionom med erfarenhet som socialsekreterare för placerade barn och ungdomar? Vill du jobba med oss där vi tillsammans löser dagens och morgondagens utmaningar i socialtjänsten? Välkommen till Nässjö!
Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv för människors behov. Därför har vi en sammanhållen förvaltning som arbetar med socialtjänstens hela uppdrag under mottot "Vi stödjer ett självständigt liv". Nässjö kommun har som fokusmål att ge barn förutsättningar för en god uppväxt. För att på bästa sätt utföra detta arbete och också ge större möjlighet för utveckling av arbetet är vi organiserade i tre enheter på barn och unga; Enhet utredning, Enhet placering och Enhet insats. Totalt är vi ca 65 medarbetare och enheterna har ett nära samarbete.
Enhet placering söker socialsekreterare till Ungdomsgruppen för uppföljning av placerade ungdomar.
Enheten består av Ungdomsgruppen och Familjehemsgruppen. I Ungdomsgruppen arbetar socialsekreterare som handlägger utredningar samt socialsekreterare som följer upp placerade ungdomar. I Familjehemsgruppen arbetar socialsekreterare som följer upp placerade barn samt familjehemssekreterare som rekryterar och handleder våra uppdragstagare. Grupperna har varsin gruppledare som arbetsleder och fördelar ärenden.
På Enheten finns mycket erfarenhet, bred kompetens samt arbetsglädje och stort engagemang i att fortlöpande utveckla våra arbetssätt kring arbetet med placerade barn och ungdomar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har ett stort engagemang för ungdomar och som vill jobba riktat med placerade ungdomar. Du följer upp placerad ungdom i familjehem, HVB eller stödboende och samordnar övriga kontakter runt ungdomen så som familj, nätverk, skola och andra myndigheter. Utredningsarbete förekommer, ofta tillsammans med utredande socialsekreterare i Ungdomsgruppen. Arbetet utgår från Socialtjänstlagen (SoL) och Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Uppföljning av placering enligt Lag om placering av barn i skyddat boende (LSB) kan förekomma. I Ungdomsgruppen handläggs även ärenden enligt Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL).
Du arbetar i team med både familjehemssekreterare samt övriga socialsekreterare för placerade barn och ungdomar. I tjänsten förekommer resor till placeringar som kan innebära kvällsarbete.
Som uppföljande socialsekreterare deltar du i enhetens Förstärka samråd där placeringsnära ärenden lyfts. Här följs även vården upp och kvalitetssäkras fram till utsluss, med fokus på att hantera svårigheter och utmaningar lösningsfokuserat och handlingskraftigt. Vi arbetar tillsammans för att skapa de bästa förutsättningarna för våra barn och ungdomar.
Vi har ordinarie BBIC-licens och dokumenterar i Combine. Extern handledning ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomexamen eller annan relevant utbildning. Du har erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning, gärna riktat till barn och unga. Du har god kännedom om socialtjänstens uppdrag och aktuell lagstiftning. Erfarenhet av BBIC är meriterande.
Som person är du noggrann, självständig och har lätt för att hantera när förutsättningar och planering ändras i arbetet. Då arbetet innebär många kontakter, både internt och externt, ska du ha samarbetsförmåga, vara utåtriktad och positiv. Du ska ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har körkort.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 .
Arbetstid: Dagtid.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Nässjö kommun via www.nassjo.se.
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg. Ansök direkt via länken i annonsen. Intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden.
Om du har skyddad identitet och vill söka den annonserade tjänsten är du välkommen att skicka ansökningshandlingar till hravdelningen@nassjo.se
. I mejlet måste det framgå vilken tjänst du söker.
Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332710". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nässjö Kommun
(org.nr 212000-0548)
Nässjö kommun (visa karta
)
571 32 NÄSSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nässjö kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Erika Ottaeus erika.ottaeus@nassjo.se 0380-518509 Jobbnummer
9969212