Socialsekreterare, säkerhetsplaneringsteam
2025-08-29
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Individ- och familjeomsorgens säkerhetsplaneringsteam
Hela individ- och familjeomsorgen arbetar aktivt utifrån förhållningssättet Signs of Safety.
Det innebär att vi jobbar tillsammans med att barn, vuxna, familjer och deras nätverk för att hitta hållbara lösningar där de är delaktiga.
Säkerhetsplanering är ett strukturerat arbetssätt enligt Signs of Safety. Man arbetar i de familjer där oron är som störst och barnet/den unge är eller riskerar att bli placerat utanför hemmet. Metoden innebär att tillsammans med barnets familj och nätverk skapa en planering som garanterar att barnet är tryggt och säkert även när livet är svårt.
Säkerhetsplaneringsteamet på Gotland är ett litet team bestående av tre socialsekreterare, där en har 50% tjänst som 1:e socialsekreterare. Teamet är nystartat och fortfarande i uppstartsfas och du får möjlighet att vara med i arbetet framåt för att implementera arbetssättet och få till hållbara processer. Vi erbjuder en utvecklande arbetsmiljö med både utredande och behandlande arbetsuppgifter. Vidare erbjuder vi extern handledning och förmåner för friskvård.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare i säkerhetsplaneringsteamet arbetar du ofta tillsammans med en kollega. Du kommer arbeta som utredare, utförare och uppföljande socialsekreterare med insatsen säkerhetsplanering. Du har ett ansvar för myndighetsutövning och handlägger ärenden enligt Socialtjänstlagen och Lagen om vård av Unga. För att du ska kunna arbeta nära och intensivt med familjerna har teamet endast ett fåtal ärenden åt gången.
Tillsammans håller ni i nätverksmöten, föräldrasamtal, barnsamtal där ni stöttar familjerna att arbeta fram en säkerhetsplan. Reflektion, förberedelse och handledning är viktiga delar av arbetet.
Arbetet förläggs främst på kontorsarbetstid men kan även innebära kvällstjänstgöring och resor i tjänsten.
Vem är du?
Vi söker dig som är socionom eller har en likvärdig högskoleutbildning enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Du har grundutbildning i Signs of safety och det är meriterande om du har gått Signs of Safety Säkerhetsplaneringsutbildning. Körkort krävs för tjänsten.
Du har erfarenhet av utredningsarbete med barn och unga och erfarenhet av att arbeta med Signs of safetys förhållningssätt och verktyg. Vidare är det meriterande om du har jobbat med Signs of Safetys säkerhetsplaneringar och om du har erfarenhet från behandlande arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är trygg, flexibel och konstruktiv även under press. Du har lätt för att samarbeta, skapa relationer och ser styrkan i att arbeta tillsammans med barn, föräldrar, nätverk och kollegor. Du är lösningsfokuserad och har förmåga att se både helhet och individens behov, nu och framåt.
Hos oss arbetar vi nära barn och familjer - tillsammans sätter vi målen, för det är så vi tror att socialt arbete gör störst skillnad.
Det är viktigt att du arbetar utifrån Region Gotlands värdegrund: förtroende, omtanke och delaktighet. Likaså arbetar du för en god arbetsmiljö tillsammans med dina kollegor.
Innan anställning ska utdrag ur belastnings- och misstankeregister lämnas.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden. Vi hoppas att du känner igen dig i vår beskrivning och ser fram mot din ansökan.
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
