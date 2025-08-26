Socialsekreterare mottag, barn och unga
Mariestads Kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Mariestad Visa alla socialsekreterarjobb i Mariestad
2025-08-26
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mariestads Kommun, Socialförvaltningen i Mariestad
Inom socialförvaltningen pågår ett ständigt utvecklings- och förbättringsarbete för att skapa bättre förutsättningar för en välmående personal med fokus på de vi är till för. Vi arbetar för en stark gemenskap med stor tillit där vi stöttar varandra och har kul på jobbet. Vi är engagerade och drivs av vår vision om att bli Sveriges bästa socialtjänst.
Ett led i detta är att vi nu utökar vår mottagningsgrupp på Lotsen barn och unga.
Är du socionomutbildad och erfaren inom myndighetsutövning? Trivs du med många och snabba kontakter? Då kan du bli vårt nya tillskott i denna satsning!Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare i mottaget tillhör du utredningsgruppen som handlägger ärenden enligt SoL och LVU. Kopplad till gruppen finns 1:e socialsekreterare som fördelar och stöttar i ärendehanteringen samt två socialsekreterare som arbetar med öppenvård och följer upp biståndsbeslut.
Grupperna präglas av stort engagemang, humor och professionalitet. Tillsammans driver vi ett arbete som gör skillnad för de barn, ungdomar och familjer vi möter. Vi strävar aktivt efter ett jämställt, jämlikt och inkluderande arbetssätt och verksamheten är sedan 2023 HBTQI+-certifierad genom Samkrafter.
I mottaget som vi nu ska utöka arbetar idag två socialsekreterare vars huvudsakliga arbetsuppgifter består av;
* Ta emot ansökningar och orosanmälningar som kommer in och göra en första bedömning utav dessa.
* Rådgivning vid inkommande samtal av privatpersoner och samverkanspartners.
* Arbete med unga lagöverträdare
* Aktiv roll i nätverket SSPF (samverkan för skola, socialtjänst, polis och fritid).
I mottagningsgruppen finns också en socialadministratör som stöttar i våra aktualiseringar, kallelser m.m.
Vi har en tydlig struktur i mottaget med täta möten två gånger i veckan och nära arbetsledning från 1:e socialsekreterare.
Arbetet innebär ett högt tempo samt många kontakter och möten med barn och familjer.Kvalifikationer
Till tjänsten söker vi dig som:
* Är utbildad socionom
* Har tidigare arbetslivserfarenhet från myndighetsutövning barn och unga
* Innehar B-körkort
Vi ser att du som söker är flexibel och kreativ för att kunna anpassa dig efter möten, situationer och oförutsägbara dagar. Eftersom arbetet innebär ett samspel med många aktörer ser vi även att du har en god samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga. För att kunna göra en rättssäker handläggning är det även viktigt att du är ansvarstagande med en god förmåga att strukturera ditt arbete.
Detta kan vi erbjuda dig;
Hos oss på Lotsen får du konkurrenskraftig lön, ett eget kontor och en trevlig arbetsplats där vi i arbetsgruppen har gemensam fredagsfrukost och ofta samordnar lunchträning. Vi har avsatt tid för dokumentation på onsdagar samt metodpass varje vecka med teman baserade på vad arbetsgruppen efterfrågar. Dessa är till för utveckling och kompetens samt samverkan med interna och externa aktörer.
Du kommer att få handledning och stöttning internt från kollegor och förste socialsekreterare. Vi träffas också gemensamt en gång i månaden för extern handledning på Residenset i Mariestad. Som anställd inom socialtjänsten har du både flextid, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling. Du erbjuds också kontinuerliga kompetensutvecklingsinsatser, bl.a. via Yrkesresan samt via övriga utbildningar enheten planerar. Under hösten kommer utredningsgruppen få möjlighet att genomgå en utbildning i bedömningsmetoden iRiSk (Risk- och skyddsbedömning för våldsutsatta barn).
I din ansökan önskar vi ett cv av dig där dina tidigare meriter framgår. Personliga brevet kan du däremot utesluta - du får istället besvara några urvalsfrågor när du gör din digitala ansökan. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och goda referenser.
Tillsammans har vi roligt på jobbet! Med en god sammanhållning och kompetensutveckling lägger vi grunden för ett gott arbete - Vi gör skillnad för barnen!
Varmt välkommen att bli en del av oss!
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Här finns jobb, grön omställning, god kommunal service och framtidstro. Detta genomsyrar hela vår verksamhet.
Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi hanterar ansökningar digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Ansökningar som inkommer via e-post eller pappersformat kommer inte att prioriteras. Vid ett anställningserbjudande ber vi dig att visa ett utdrag från polisens belastningsregister.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273382". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mariestads Kommun
(org.nr 212000-1686), https://mariestad.se/omsorg-och-stod/jobba-pa-socialforvaltningen Arbetsplats
Mariestads kommun, Socialförvaltningen Kontakt
1e socialsekreterare
Britta Karlsson britta.karlsson@mariestad.se 0501- 75 63 41 Jobbnummer
9475245