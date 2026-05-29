Socialsekreterare inom öppenvård
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
1 plats(er). Arbetsuppgifter
Tjänsten är placerad på socialförvaltningen, öppenvård. Du kommer att att tillhöra barn och ungdomsbehandlingsgruppen med 12 kollegor, som arbetar med barn och unga mellan 0-20 år på uppdrag av barn och ungas myndighetsavdelning. Du kommer att ingå i en grupp av fem behandlare som specialiserat sig på ungdomsärenden.
Du kommer att utföra stöd och behandlingsinsatser med fokus på hela familjen och dess nätverk. Vi arbetar både genom enskilda samtal och strukturerade familjebehandlingssamtal. Vi har också riktade föräldragrupper.
Du är ansvarig behandlare för ett antal ungdomar och deras familjer. Du genomför och följer upp dessa ungdomars behandling enskilt eller tillsammans med en kollega. Vi samverkar med ungdomens privata och professionella nätverk. Familjebehandling i vår öppenvård innebär att vara kreativ och våga tänka nytt. Vi arbetar i nära samarbete med socialtjänstens olika enheter. Uppdragen beskriver behoven och sedan skapar vi, tillsammans med familjerna, hur och vad vi tillsammans ska arbeta med för att nå målen.
Stöd och hjälp finns att tillgå från 1:e socialsekreterare, chef och kollegor. Alla biståndsärenden dokumenteras och följs upp i verksamhetssystemet Treserva. Extern samverkan är vanligt förekommande - både på individ- och organisationsnivå.
Arbetstiden är i huvudsak dagtid men visst arbete utanför kontorstid kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller har utbildning som motsvarar kraven i Socialstyrelsens föreskrift om behörighet att handlägga barn- och ungdomsärenden.
Vi söker dig som har erfarenhet från behandlingsarbete med barn, ungdomar och deras familjer. Det är meriterande om du är utbildad i FFT-funktionell familjeterapi , Föräldrastödsprogrammet COPE eller signs of safety.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du bör ha god förmåga att samverka då uppdraget kräver samarbete med dina kollegor, socialsekreterare och andra aktörer inom skola och sjukvård. Du behöver vara lyhörd, flexibel och ha god förmåga till att strukturera och ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har ett stort engagemang för målgruppen för att kunna inspirera, motivera och förmedla hopp om förändring till de individer och familjer du möter. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Dokumentation och upprättande av genomförandeplaner är en del av arbetet varför det är av vikt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift
B körkort är ett krav
Intervjuer kommer göras löpande
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Du söker tjänsten via Offentliga Jobb.
Betyg och intyg ska inte bifogas ansökan utan tas med vid eventuell intervju.
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället för en tryggare framtid.
Som en del av detta kan det för flera tjänster genomföras fördjupade bakgrundskontroller samt krav på att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Vår senaste medarbetarenkät visa att:
• 93 procent tycker att jobbet känns meningsfullt.
• 93 procent upplever att chefen har tillit till att medarbetare utför sina uppgifter på ett bra sätt.
• 78 procent ser fram emot att gå till jobbet.
Resultatet är högt gällande respektfullt bemötande (93%) och trygghet på arbetsplatserna (94%).
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Kommunen tar ansvar för hela rekryteringen och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonssäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328017".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Ljungby Kommun
341 83 LJUNGBY
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Sektionschef
Sonja Otterholm sonja.otterholm@ljungby.se 0733-73 98 57
