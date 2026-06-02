Teknisk Säljare inom flödesteknik till WTS AB i Göteborg
WTS AB (WaterTech Solutions) i Mölnlycke bedriver handel och teknisk försäljning av produkter, tjänster och skräddarsydda lösningar inom vattenbehandling samt VA. WTS erbjuder kompetens och lösningar för både industriella och kommunala verksamheter med fokus på kvalitet, funktion och långsiktiga kundrelationer. WTS ingår i företagsgruppen TransFlex, vilket skapar goda förutsättningar för samverkan, utveckling och ett brett erbjudande till marknaden. Läs mer på www.wtsab.nu
eller på moderbolaget www.transflex.nu
WTS växer – och nu söker vi dig som vill vara med på resan!Hos oss får du inte bara ett jobb, utan en möjlighet att påverka, utveckla och göra skillnad. Vi erbjuder en miljö där dina idéer tas tillvara, där du får stort eget ansvar och där du blir en viktig del i att driva både affären och verksamheten framåt. Nu söker vi en teknisk säljare som vill ta en nyckelroll i vår fortsatta expansion. För rätt person erbjuder WTS AB en unik möjlighet till delägarskap genom att investera i verksamheten.
ARBETSBESKRIVNINGSom teknisk säljare hos WTS får du en varierad och utvecklande roll där du arbetar nära våra kunder inom process- och tillverkningsindustrin. Med stöd av vårt starka produktprogram och vår gedigna branschkunskap hjälper du kunderna att hitta hållbara och värdeskapande lösningar utifrån deras behov. Du ansvarar för hela affärsprocessen – från att identifiera nya möjligheter och bygga långsiktiga kundrelationer till att offerera, projektleda och följa affären hela vägen fram till leverans. Rollen är både konsultativ och projektledande, vilket gör att du får kombinera teknik, affärsmannaskap och kundkontakt i vardagen. Du blir en del av ett familjärt och engagerat team och du rapporterar till VD tillika ägare. Rollen är placerad på WTS kontor i Mölndal, Göteborg.
VEM ÄR DU?Vi tror att du är en positiv och förtroendeingivande person som trivs med att skapa relationer och bygga långsiktiga samarbeten. Du är nyfiken, lösningsorienterad och motiveras av att hjälpa kunder att hitta rätt tekniska lösningar. För att lyckas i rollen har du mycket god kunskap inom flödesteknik och har förmågan att omvandla tekniska premiumprodukter till konkreta affärsnyttor för kunden. Du är strukturerad, engagerad och drivs av både affären och relationen. Samtidigt uppskattar du lagarbete och bidrar gärna till en positiv stämning där teamets framgång är lika viktig som din egen.
Några års erfarenhet av teknisk försäljning med erfarenhet inom flödesteknik såsom pumpar, ventiler och/eller flödesmätare
Ett genuint teknikintresse och ett lösningsorienterat arbetssätt
Goda kunskaper i Officepaketet
Flytande svenska i tal och skrift
ANSÖKANVi samarbetar med Your Talent i denna rekrytering, ansök på www.yourtalent.se
För ytterligare information vänligen kontakta rekryteringskonsult Johan Sjöberg på 0761-709851 johan.sjoberg@yourtalent.se
Vi arbetar med löpande urval vilket gör att vi gärna tar emot din ansökan snarast möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
