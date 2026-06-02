Doktorand inom Växtbioelektronik
2026-06-02
Publiceringsdatum2026-06-02
Projektets huvudmål är att utveckla organiska bioelektroniska teknologier för att övervaka och påverka växtfysiologi. Du kommer att vara involverad i tillverkningen av komponenter med hjälp av standardtekniker för mikrotillverkning och additiv tillverkning. Vidare kommer du att integrera komponenterna i anläggningsmodellsystem och utföra studier för att öka växternas tillväxt. Som doktorand kommer du att ansvara för att odla och ta hand om växter i våra kontrollerade odlingsanläggningar. Forskningen har tvärvetenskaplig karaktär inklusive material-komponentskarakterisering och växtintegrering. Du kommer att samarbeta med medarbetare specialiserade på växtbiologi.
Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.Kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå i tillämpad fysik, materialvetenskap, teknik, bioteknik, kemi, polymervetenskap eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom ovanstående områden eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Forskningserfarenhet ses som extra meriterande.
Som person måste du vara driven, kreativ, självständig och du har en väl utvecklad problemlösningsförmåga. Du kan arbeta effektivt både enskilt och tillsammans med andra forskare i ett tvärvetenskapligt sammanhang. Du behöver ha en mycket god kommunikativ förmåga samt mycket goda kunskaper i engelska både muntligt och skriftligt.
När du ansöker måste CV och personligt brev läggas till som bilagor.
Din arbetsplats
Vid Laboratory of Organic Electronics (LOE) fokuserar vi på studier och tillämpning av elektroniskt och joniskt ledande organiska material inom en rad områden som spänner över energiskörd, tryckt elektronik, fotonik och bioelektronik.
Läs mer på http://www.liu.se/loe
Du kommer att ingå i gruppen Electronic Plants som leds av Professor Eleni Stavrinidou. Gruppen Electronic Plants syftar till att sammanföra elektronik med växter. Forskningen fokuserar på utveckling av växtbaserade biohybridsystem och på utvecklingen av bioelektronisk teknik för övervakning och kontroll av växtfysiologi.
Läs mer på https://liu.se/en/research/electronic-plants
Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning https://liu.se/forskning/forskarutbildning
Anställningen är tidsbegränsad till normalt fyra år heltid. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 23 juni 2026. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-06-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
601 74 NORRKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
HR partner
Martina Klefbeck martina.klefbeck@liu.se +4611363166 Jobbnummer
9943545