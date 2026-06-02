Operativ Lager & Inköpsansvarig till TransFlex i Göteborg
Your Talent AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-06-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Your Talent AB i Göteborg
, Lerum
, Kungsbacka
, Alingsås
, Borås
eller i hela Sverige
TransFlex är ett entreprenörsdrivet bolag i Mölndal med specialistkompetens inom mekaniska transmissionsprodukter och industrikomponenter till svensk och nordisk industri. Med lång erfarenhet inom industrin erbjuder TransFlex kundanpassade lösningar och personlig service till kunder inom bland annat verkstads- och processindustrin. Bolaget befinner sig i en spännande tillväxtfas där fokus ligger på att utveckla affären, stärka marknadspositionen och bygga vidare för framtiden. Läs mer på www.transflex.nu
Vill du ta ett helhetsansvar för lager, inköp och logistik i ett växande mindre teknikföretag?
TransFlex söker nu en Operativ Lager & Inköpsansvarig som vill vara med och utveckla vår verksamhet i Mölndal. I denna roll arbetar du praktiskt, operativt och självständigt med ett ansvar för lagerstyrning, inköp och materialförsörjning samtidigt som du bidrar till att utveckla och effektivisera våra processer.
Rollen
Ansvara för operativt inköp och beställningar från nationella och internationella leverantörer
Säkerställa materialtillgång utifrån verksamhetens behov
Hantera lagerstyrning, inventeringar och lagersaldo
Ta emot, kontrollera och registrera inkommande gods
Plocka, packa och förbereda leveranser
Truckkörning och intern materialhantering
Följa upp leveranser och hantera avvikelser
Utveckla och underhålla leverantörsrelationer
Arbeta med kostnadsoptimering och förbättring av inköpsprocesser
Ta fram och följa upp nyckeltal inom lager och inköp
Säkerställa ordning, struktur och god arbetsmiljö i lagret
Medverka i utvecklingen av rutiner och arbetssätt inom logistik och materialhantering
Vem är du?Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och prestigelös. Du trivs med att kombinera administrativt ansvar med praktiskt arbete och har inga problem att växla mellan strategiska inköpsfrågor och operativt lagerarbete.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av inköp, lager eller logistik
Erfarenhet från tillverkande industri, teknikföretag
Erfarenhet av operativt lagerarbete och materialhantering
God administrativ förmåga och vana att arbeta i affärssystem
Erfarenhet av leverantörskontakter och orderhantering
Goda kunskaper i svenska och engelska
God datorvana, särskilt inom Office-paketet
Truckkort (A och/eller B)
Erfarenhet av att ha arbetat i ett mindre bolag
Vi erbjuderHos TransFlex får du möjlighet att arbeta i ett engagerat team där beslutsvägarna är korta och där din insats gör verklig skillnad. Du får en central roll i verksamheten med goda möjligheter att påverka och utveckla både arbetssätt och processer.
AnsökanI denna rekrytering samarbetar TransFlex med rekryteringsföretaget Your Talent- ansök på www.yourtalent.se
För ytterligare information är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Johan Sjöberg på 0761-709851 eller via mail johan.sjoberg@yourtalent.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Your Talent AB
(org.nr 559085-8154)
411 14 GÖTEBORG Arbetsplats
TransFlex Kontakt
Rekryterare
Johan Sjöberg johan.sjoberg@yourtalent.se Jobbnummer
9943537